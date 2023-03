Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát dự án Cầu Rạch Miễu 2 tại xã Thới Sơn

(THTG) Chiều ngày 6 – 3, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đi khảo sát Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre tại ấp Thới Hòa và ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, địa phận tỉnh Tiền Giang.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 . Ảnh: Lê Long.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang, xã Thới Sơn có 101 hộ bị ảnh hưởng và thuộc diện giải tỏa bồi thường. Tính đến thời điểm này, có 88 hộ đồng ý nhận tiền, 77 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, còn lại 13 hộ , trong đó có 6 hộ đồng ý nhận tiền, số hộ còn lại đang vướng 1 số thủ tục pháp lý như: quyền thừa kế, tranh chấp đất… Tổng số kinh phí Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phân bổ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Tiểu dự án là 822.310.000.000 đồng. Đến nay đã thực hiện chi trả cho 377/922 hộ, với số tiền là 526.149.385.661 đồng. Tổng số hộ chưa nhận tiền là: 545 hộ, với số tiền dự toán là 1.087.990.484.887 đồng, cụ thể: Địa bàn thành phố Mỹ Tho: có 435 hộ bị ảnh hưởng, trong đó: có 360 hộ , đạt 82,8% đã nhận tiền với tổng số tiền đã chi đạt 78%. Địa bàn huyện Châu Thành: có 487 hộ bị ảnh hưởng, đã tạm ứng chi cho 17 hộ bị ảnh hưởng mồ mả với số tiền 1.481.732.420 đồng, còn lại 470 hộ, trong đó có 2 hộ trên địa bàn xã Bình Đức không đồng ý nhận tiền hỗ trợ di dời mồ mả, lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp. 468 hộ do Phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được phê duyệt nên chưa chi trả tiền, dự kiến trong tháng 3/2023 sẽ thực hiện chi trả cho các hộ dân. Ngày 21 và 23/02/2023 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng ngoài thực địa trên địa bàn 03 xã Thới Sơn, xã Trung An, xã Phước Thạnh cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị thi công. Tính đến ngày 03/3/2023 có 312/922 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng với diện tích là 70.676,9m2. .

Sau khi đi khảo sát thực tế tại xã Thới Sơn, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nhiều người dân địa phương nhất trí, đồng thuận cao, đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng qui định. Một số hộ dân đang chờ địa phương hỗ trợ thêm chính sách như đào tạo nghề, di chuyển nhà…. Ngoài ra, có 1 số ít hộ dân vướng về thủ tục, hồ sơ pháp lý, Tiểu ban giải phóng mặt bằng của tỉnh sẽ có cuộc họp để tìm hiểu, vận động người dân thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

Thùy Trang