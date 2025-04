Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng thăm gia đình chính sách ở huyện Cai Lậy

*** Hơn 99% người dân huyện Cai Lậy thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính thành 6 xã gồm: Long Tiên, Ngũ Hiệp, Hiệp Đức, Bình Phú, Mỹ Thành và xã Thạnh Phú. * Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề). * UBND huyện Cái Bè tổ chức trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động tại xã Tân Hòa Tây. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại xã Phú An và Thị trấn Bình Phú. * Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp. * Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng ở TP Hồ Chí Minh. * Bộ Công Thương tổ chức hội nghị đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. * Bộ Y tế yêu cầu rà soát, kiểm tra việc kê đơn thuốc tại các bệnh viện. * Hà Nội: Hàng loạt công trình trái phép tại xã Tả Thanh Oai sẽ bị cưỡng chế từ ngày 24/4. * TPHCM kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến và thực phẩm chức năng. * Gia Lai: Lật xe ô tô đưa đón học sinh trên quốc lộ 19, nhiều người bị thương. * Quảng Bình: Hàng nghìn ha cao su bị héo, khô lá chưa rõ nguyên nhân. * Giá vàng trong nước tăng mạnh, lên mức 121 triệu đồng mỗi lượng. * Hàng trăm chiến sĩ, cán bộ quân đội hai nước Lào và Campuchia tập luyện tại Bình Dương để tham gia lễ diễu binh dịp lễ 30-4 tại Việt Nam. * Mỹ áp mức thuế 271% chống bán phá giá thiết bị năng lượng mặt trời từ Đông Nam Á. * Cử tri Australia bắt đầu bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử liên bang năm 2025. * Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine. * Chính quyền quân sự Burkina Faso phá vỡ âm mưu đảo chính. * Đại học Harvard kiện chính quyền Tổng thống Trump vì vụ đóng băng tài trợ. * Mexico thu giữ hơn 4 tấn cocaine ngoài khơi Thái Bình Dương. * Thời tiết hôm nay 22-4: Bắc Bộ nắng nóng 40 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là 25-28 độ C, cao nhất là 33-36 độ C.