Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng dự Lễ công bố xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

*** Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu – Cao Lãnh giai đoạn 1. * Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang bế mạc và trao giải Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi. * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn Tinh thần doanh nhân và công cụ quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp. * Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức diễn báo cáo vở Cải lương “Cánh đồng bất khuất” tham gia Liên hoan Cải lương Toàn quốc năm 2024. * Nhiều mô hình nông nghiệp sinh kế trong mùa lũ ở Cái Bè: trồng nấm rơm, nuôi lươn, nuôi cua đồng, đánh bắt cá. * Ấp Bình Long xã Bình Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ điểm ở huyện Chợ Gạo. * Nhiều địa phương ở huyện Gò Công Tây làm tốt các tuyến đường hoa cây cảnh trong xây dựng nông thôn mới. * Công an thành phố Mỹ Tho triển khai làm Căn cước cho học sinh trong độ tuổi. * Đảng ủy thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. * 9 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy đã xây tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. * Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu quỹ phụ huynh học sinh. * Liên hoan Cải lương toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 25/10 đến ngày 15/11. * Vĩnh Long: Khởi tố vụ giang hồ ăn quỵt, đánh khách tại quán ăn. * Chính phủ báo cáo Quốc hội: Bão số 3 tàn phá nặng nề, gây thiệt hại hơn 81.700 tỷ đồng. * Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 35 tỷ ủng hộ Quỹ vì biển đảo quê hương. * Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị BRICS mở rộng tại Nga. * Bình Định: 1 người đàn ông tử vong do nhiễm cúm A/H1pdm. * Hải Phòng: Bắt giữ khẩn cấp người giả danh công an để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông. * Sơn La: Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát diễn tập bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới Việt Nam – Lào. * Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn, nước tràn vào hầm nhấn chìm cả trăm xe ở chung cư. * Bão Trà Mi mạnh lên cấp 9, dự báo tăng cấp liên tục đang tiến vào Biển Đông, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng trú ẩn. * Lào Cai: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT thị xã Sa Pa. * Thành phố Huế có thêm 1 phố đi bộ, ẩm thực về đêm. * Phát hiện thêm 1 con tê tê Java đi lạc vào Trung tâm công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. * Ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào giai đoạn 2025 – 2029. * Tạm giữ hình sự người mẹ hành hạ con ruột ở quận 4 – TP.HCM. * Lãnh đạo Trung Quốc, Cuba, Campuchia, Nga chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. * Tổng thống Biden đòi quản chặt ông Trump. * Lãnh đạo Triều Tiên đến căn cứ tên lửa chiến lược, nhắc đến hạt nhân. * EU cho Ukraine vay 35 tỷ Euro từ tài sản đóng băng của Nga. * Hezbollah thừa nhận tấn công nhà Thủ tướng Israel bằng drone. * Tỷ phú Elon Musk lo mình bị ám sát giống ông Trump. * Khả năng Triều Tiên gởi quân đến Nga, Hàn Quốc xem xét gởi vũ khí sát thương cho Ukraine.