Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu dự khai giảng Trường Cao đẳng Tiền Giang

*** Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. * Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức Chuyến xe “Thư viện thông minh” mang sách đến học sinh Trường Tiểu học Tân Thới huyện Tân Phú Đông. * Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm cho người dân phường Tân Long thành phố Mỹ Tho. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tăng cường tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong tình hình mới. * Tiền Giang có 27 doanh nghiệp được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. * Triều cường kết hợp với mưa dầm liên tiếp trong những ngày qua có nguy cơ ngập úng các vườn cây ăn trái ở huyện Cái Bè. * Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang thụ lý điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Trương Ngọc Xa (tên thường gọi Sang Xuân Quý), sinh năm: 1983, thường trú ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung, TP. Gò Công, Tiền Giang cùng đồng bọn thực hiện. * Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác các hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản, do nhóm đối tượng Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện. * Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn quản lý tố giác các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện để tập hợp, xử lý. * Đề nghị ai là bị hại của nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn gửi đơn hoặc trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang để trình báo và xử lý theo quy định pháp luật. * Đơn thư tố giác tội phạm gửi về địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang, số 782, ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, số điện thoại đường dây nóng: 693.599.511 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đặng Trọng Nhân, số điện thoại: 0914.474.998. * Hàng chục cảnh sát vây bắt ô tô chở thuốc lá lậu trên Quốc lộ 22 qua địa bàn huyện Củ Chi. * Cuba tổ chức trọng thể lễ đón Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm. * Giữ lại căn biệt thự trăm tuổi Nhà lầu ông Phủ ở Đồng Nai để bảo tồn. * Đắk Lắk: Khởi tối người phụ nữ bán đất 9 tỷ nhưng khai chỉ có 440 triệu để né thuế. * Lào Cai: 2 phụ nữ bị điện giật tử vong tại ruộng do đường dây điện công cộng bì rò rỉ điện. * Thanh tra của Bộ Công an tiến hành thanh tra tại Hậu Giang. * Mạo danh Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm. * Thời tiết hôm nay: Bắc bộ có sương mù, ngày nắng. Nam bộ mưa to vào chiều tối. * Nga tiết lộ mục đích thay đổi học thuyết hạt nhân. * Ông Biden quyết định tăng mạnh viện trợ cho Ukraine. * Ông Trump sắp gặp Tổng thống Ukraine. * Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bị chìm. * Nhiều người bị đuối nước trong lễ hội tại Ấn Độ.