Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng thăm cán bộ quân đội tiêu biểu đã nghỉ hưu tại huyện Cái Bè

*** Tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Chính trị Tiền Giang đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự. * Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm hỏi, tặng quà cựu cán bộ Quân đội tiêu biểu qua các thời kỳ. * Xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. * Xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Mỹ Tho thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh. * Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Phú Đông hội nghị xét duyệt lần 2 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. * Huyện Tân Phước triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phú Đông tổ chức tuyên truyền lưu động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12. * Huyện Chợ Gạo triển khai Quyết định về công tác cán bộ. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. * Huyện Đoàn Gò Công Tây tổ chức ra quân vệ sinh cảnh quan Nghĩa trang liệt sĩ huyện. * Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông đi thăm và tặng quà gia đình chính sách. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội IX Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. * Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. * Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 17 tuyến xe buýt kết nối với Metro số 1. * Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Khánh Lê. * Lực lượng chức năng phải xử lý thêm 4 khối đá khác rơi xuống đèo Khánh Lê. * Lại xảy ra tai nạn xe chở gỗ lao xuống vực ở Thừa Thiên Huế. * Thêm 1 tài xế ở thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý hình sự do đánh người sau va chạm giao thông. * Công an điều tra vụ xe nâng cán chết tài xế xe đầu kéo trong Cảng Phước Long ở Thủ Đức. * Sản phẩm OCOP gặp khó vì hàng nhái, hàng giả tràn lan trên thị trường. * Bộ Quốc Phòng thông tin sẽ có giải pháp quản lý máy bay không người lái. * Phú Quốc đón tàu du thuyền đưa hơn 2.000 khách quốc tế đến tham quan. * Bắc bộ tăng nhiệt, Trung bộ mưa to, Nam bộ trời mát mẻ. * Bắc Giang sáp nhập 1 huyện, thành lập 1 thị xã từ thủ phủ vải thiều. * Thủ tướng Phạm Minh Chính họp bàn về chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. * Kiên Giang: Bắt cò lúa chiếm đoạt 590 triệu đồng của thương lái mua lúa. * Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lảng phí. * Cuba khẳng định sẳn sàng đối thoại với ông Trump. * Hôm nay Châu Âu thảo luận chuyện gìn giữ hòa bình ở Ukraine. * Đang hình thành vùng thấp ngoài khơi Philippines. * Congo xác định được bệnh lạ khiến nhiều người tử vong. * Ukraine ám sát hàng loạt nhân sự quốc phòng của Nga. * Trung Quốc tử hình quan chức tham nhũng 3 tỷ Nhân dân tệ. * Mỹ thông tin: Hàng trăm binh sĩ Triều Tiên thương vong ở Kursk.