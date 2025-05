Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng làm việc với huyện Chợ Gạo về tăng trưởng và đầu tư công

(THTG) Chiều ngày 19/5, UBND tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Chợ Gạo về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, tài sản công, kế hoạch đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Phạm Hùng Vinh – Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2025, huyện Chợ Gạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ trên các lĩnh vực và có mức tăng khá so với cùng kỳ, nhất là công tác thu ngân sách.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, diện tích cây lúa, cây màu, kinh tế vườn giữ vững. Huyện thành lập mới 33 doanh nghiệp, nâng đến nay có 436 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn 455 tỷ đồng. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương được 85,3 tỷ đồng, tăng 24,1% so cùng kỳ, đạt 50% so dự toán tỉnh giao. Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện thực hiện 353,5 tỷ đồng, đạt 39,1% so dự toán.

Tổng số vốn giao về đầu tư công năm 2025 là 336,345 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn giao là 252,211 tỷ đồng, thực hiện 33 công trình (chuyển tiếp 11 công trình, thanh quyết toán 12 công trình, thi công mới 10 công trình); giải ngân đến nay được 529 triệu đồng. Vốn ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2025 là 84,134 tỷ đồng, thực hiện 49 công trình, trong đó chuyển tiếp 26 công trình, thi công mới 23 công trình; giải ngân đến nay: 16,621 tỷ đồng, đạt 19,76% kế hoạch vốn giao.

Các Sở, ban, ngành tỉnh và huyện cùng trao đổi

Tại buổi làm việc đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang và huyện cùng nhìn nhận, đánh giá khách quan tình hình thực tế, từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư năm 2025.

Ông Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng đánh giá cao lãnh đạo huyện Chợ Gạo đã chủ động, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội của huyện và cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Chợ Gạo tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt là tập trung đánh giá khả năng thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2025 để có kế hoạch phân bổ lại chi tiêu cho các đơn vị hành chính mới.

Quốc Việt – Khánh An