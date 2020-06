Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 02-6, tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè do bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc hơn 100 cử tri của 2 xã An Hữu và Hòa Hưng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ Đại biểu đã báo cáo với các cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Cái Bè khóa XI, đồng thời thông báo kết quả giải trình một số ý kiến được bà con cử tri kiến nghị trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND. Ảnh: Hoàng Diễm

Đa số cử tri đều đồng tình và đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cử tri vẫn còn băn khoăn tới các vấn đề như: tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; việc thiết kế xây dựng một số hệ thống cống thoát nước trên địa bàn xã An Hữu chưa phù hợp; đập Miễu Bà (xã Hòa Hưng) xuống cấp, có nguy cơ sạt lở, cần đầu tư sửa chữa; tiến độ xây dựng các công trình giao thông nông thôn còn chậm; tình hình lấn chiếm đường chui ở dạ cầu An Hữu gây mất trật tự mua bán và vẻ mỹ quan; công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; cần làm cổng, gắn biển báo để hạn chế xe tải trọng lớn vào đường bê-tông ở nông thôn, gây hư hỏng đường; cần quan tâm đến chế độ thù lao đối với các hội đặc thù; đề nghị nhân viên quản lý các cống, đập cho nước ra vô để xả phèn, đón phù sa…

Đại diện đại biểu HĐND phát biểu ghi nhận ý kiến và đóng góp của cử tri. Ảnh: Hoàng Diễm

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, các đại biểu đã ghi nhận các ý kiến và đóng góp tâm huyết của bà con cử tri đối với những vấn đề quan trọng của đất nước; mong muốn bà con cử tri luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và không mất cảnh giác.

Các đại biểu HĐND, đại diện các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương đã phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền được cử tri đề xuất, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị còn lại sẽ được đại biểu HĐND chuyển tới tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Hoàng Diễm