Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương kiểm tra tình hình vận hành tại phường Mỹ Phong

*** Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức các đoàn đến kiểm tra thực tế tại các địa phương. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri tại phường Gò Công và xã Tân Phước 1. * Phường Đạo Thạnh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Đảng uỷ về việc thành lập các tổ chức Đảng và công bố các Quyết định của UBND thành lập các phòng chuyên môn. * Công an tỉnh họp với các đơn vị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác chuyên môn sau sáp nhập. * Đồng Tháp sửa chữa 250 nhà công vụ để bố trí chỗ ở cho cán bộ. * Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Nghị quyết về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự từ ngày 1/1/2026. * Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách chính sách tiền lương. * Hơn 560 chiến sĩ cơ động hành quân ra Hà Nội tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) . * 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 5.217 lô sầu riêng tươi với sản lượng gần 130.000 tấn. Riêng đối với sầu riêng đông lạnh, Việt Nam đã xuất khẩu với sản lượng 14.282 tấn, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. * An Giang bố trí 11 điểm đưa đón cán bộ từ Rạch Giá đến Long Xuyên. * Lâm Đồng bố trí 41 trạm cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân. * Đồng Nai xây dựng cầu Mã Đà kết nối Bình Phước cũ với tổng mức đầu tư hơn 192 tỉ đồng. * Cà Mau: Phạt chủ tàu cá hơn 500 triệu đồng vì vi phạm trong đánh bắt thủy sản. * Quảng Trị: Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương. * TP Hồ Chí Minh: Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều trường hợp nhập viện do sốc. * Giá chanh lao dốc, chỉ còn 2.000 – 2.500 đồng/kg, nông dân “khóc ròng” vì lỗ nặng. * Lào Cai: Kịp thời sơ tán 77 người dân trước nguy cơ sạt lở đất. * Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. * Mỹ khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới. * Iran mở lại hoàn toàn không phận và sẵn sàng khai thác các chuyến bay. * Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giảm thuế và chi tiêu trị giá 4.500 tỷ USD. * Nga trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chính quyền Taliban của Afghanistan. * Pháp: Phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch. * Hàn Quốc kiểm tra các sản phẩm dành cho trẻ em trên sàn thương mại điện tử. * Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng lần đầu trong 2 năm. * Động đất liên hoàn tại Tokara mạnh hơn, Nhật Bản triển khai sơ tán cư dân.