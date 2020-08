Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Trung An

Ngày 18/8, Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và TP. Mỹ Tho tiếp xúc cử tri xã Trung An.

Cử tri phát biểu ý kiến đề xuất với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh . Ảnh: Đoàn Vũ

Cử tri xã Trung An kiến nghị một số vấn đề như: tình hình ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải không thường xuyên; ngập nước ở 1 số cống, đê gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, sản xuất của người dân; đường dây điện trên 1 số ấp của xã chưa được đảm bảo an toàn; chế độ cho gia đình có công, người tàn tật; cần bố trí thêm nhiều cụm loa phát thanh để đảm bảo việc thông tin đến người dân được chính xác và nhanh nhất; cây xanh cần được theo dõi, chặt mé đề phòng đỗ ngã trong mùa mưa bão.

Tình hình mất an ninh trật tự, an toàn giao thông là vấn đề mà cư tri quan tâm phản ảnh nhiều nhất. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý các tệ nạn xã hội để người dân an tâm lao động sản xuất.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đơn vị tỉnh Tiền Giang giải đáp các ý kiến đề xuất của cử tri. Ảnh: Đoàn Vũ

Một số kiến nghị của cử tri xã Trung An được Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Mỹ Tho trả lời thỏa đáng, những ý kiến còn lại được Tổ đại biểu ghi nhận và sẽ trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc tới.

Hồng Tuyến