Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm chúc Tết tại Khu Công nghiệp Long Giang

(THTG) Ngày 04/02, Bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân tại công ty TNHH Phát triển Khu Công nghiệp Long Giang và Công ty TNHH Want Want Việt Nam tại xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước.

Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh lắng nghe lãnh đạo KCN Long Giang và Công ty Want want thông tin về hoạt động kinh doanh ở khu công nghiệp cũng như của Công ty trong việc mở rộng sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động. Tại đây, bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của KCN Long Giang và Công ty Want Want trong việc tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở địa phương. Đồng thời khẳng định, mỗi doanh nghiệp trong tỉnh chính là một “tế bào” quan trọng trong cơ thể nền kinh tế, và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh Tiền Giang sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững.

Lãnh đạo Công ty TNHH phát triển KCN Long Giang và Công ty TNHH Want Want cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và bày tỏ quyết tâm tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống người lao động.

Chuyến thăm, chúc Tết dịp đầu năm của lãnh đạo tỉnh không chỉ mang đến không khí vui tươi, đầm ấm mà còn tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp trong năm mới với nhiều khởi sắc, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

