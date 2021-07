Phim Việt có động lực từ các giải quốc tế

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các rạp phim buộc phải tạm đóng cửa, song điện ảnh Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi một số tác phẩm điện ảnh Việt đã gặt hái được giải thưởng tại các liên hoan phim (LHP) thế giới.

Tin vui liên tiếp

“Người lắng nghe: Lời thì thầm” là phim điện ảnh về tâm lý, ám ảnh, kinh dị do Khoa Nguyễn đạo diễn, đã chiến thắng ở 3 hạng mục tại LHP quốc tế nghệ thuật châu Á 2021 với giải hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc (nữ diễn viên Oanh Kiều qua vai nhà văn trẻ An Nhiên). Hai giải phụ của ban giám khảo cho Quang Sự hạng mục Lựa chọn đặc biệt dành cho nam diễn viên với vai bác sĩ Tường Minh và hạng mục Lựa chọn đặc biệt dành cho phim.

Phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” có nội dung xoay quanh nhà văn An Nhiên – người bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân – cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình. Phim được đạo diễn Khoa Nguyễn quay từ tháng 7-2020 và dự kiến ra rạp tháng 3-2021 nhưng phải dời lịch chiếu do dịch Covid-19. Đến nay, phim vẫn chưa thể ra rạp do ảnh hưởng của dịch nhưng đã gặt hái được thành tích ở nước ngoài.

Hai diễn viên Oanh Kiều và Quang Sự khi nhận được thông tin vai diễn của mình được đánh giá cao từ LHP quốc tế nghệ thuật châu Á 2021 đã cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp với thành quả này. Họ hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường và phim nhanh được ra rạp trong nước.

Trần Anh Khoa, đóng chính phim “Ròm”, đã được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP châu Á lần thứ 18-2021. Ban Tổ chức nhận xét Trần Anh Khoa diễn xuất bản năng nhưng đầy năng lượng.

Trước đó, phim “Ròm” cũng đã có các giải thưởng Phim điện ảnh, truyền hình của Giải Mai Vàng 2020, giải thưởng tại LHP quốc tế Busan (2019), LHP quốc tế Fantasia, LHP châu Á – Barcelona (2020), LHP châu Á do Quỹ Phim Robert Bresson tổ chức…

Nữ diễn viên Hoàng Phượng cũng đã giành chiến thắng ở hạng mục Diễn viên quốc tế xuất sắc tại LHP quốc tế Paris 2021 với vai y tá Hoa trong phim “Tình yêu vô hình”. Hoàng Phượng bộc bạch: “Rất xúc động khi vai diễn của mình giành chiến thắng, một thành quả ngoài mong đợi, như một giấc mơ” .

“Tình yêu vô hình” là phim có sự tham gia hợp tác của 3 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ do đạo diễn Trung Quốc Quách Tường thực hiện. Phim được cấp phép và dự kiến công chiếu tại Việt Nam năm 2021 nhưng vẫn chưa định ngày cụ thể do dịch Covid-19.

Phim Việt đã được chú ý

Mặc dù giải thưởng tại các LHP trên không phải là những LHP tầm thế giới như các LHP Venice, LHP Cannes… nhưng việc điện ảnh Việt liên tục nhận tin giải thưởng, nhất là ở giai đoạn khó khăn do do dịch bệnh, đã trở thành động lực cho các nhà làm phim trong hành trình sắp tới.

“Phim Việt đoạt giải dù lớn hay nhỏ đều mang đến niềm vui chung cho ngành điện ảnh. Dẫu biết mỗi LHP đều có quy mô lớn nhỏ khác nhau, đều có tiêu chí riêng khi chấm giải. Được gọi tên chiến thắng đã là tín hiệu vui, được gọi tên liên tục là đáng mừng, cho thấy điện ảnh Việt cũng có sự phát triển nhất định theo năm tháng. Dù các giá trị còn khiêm tốn nhưng ít ra phim Việt cũng đã được chú ý” – nhà báo Cát Vũ nhận định.

Trước đây, các phim điện ảnh Việt đi tranh giải thường chọn đề tài nghiêng về nghệ thuật đôi khi khá kén khán giả, không đặt nặng yếu tố thương mại, doanh thu. Hiện nay thì đã khác, phim tranh giải vẫn có thể là những tác phẩm thắng đậm doanh thu, điều này đã được chứng minh qua các phim “Ký sinh trùng” của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho khi chiếu tại Việt Nam với 65 tỉ đồng và phim “Ròm” gặt hái doanh thu gần 60 tỉ đồng. Cả 2 phim này đều có điểm chung là khai thác những vấn đề xã hội với những lát cắt táo bạo, gay gắt.

Đúng như nhiều người trong giới nhận định, phim hướng đến các LHP quốc tế hiện nay nên chọn những đề tài có tính phổ quát trong xã hội mà bất kỳ ai, quốc gia nào cũng có thể hiểu câu chuyện được kể. Đặc biệt, câu chuyện đó phải có nét riêng của xã hội mà nhà làm phim muốn thể hiện, điều này sẽ giúp cho tác phẩm có sự khác lạ, hấp dẫn người xem.

“Người lắng nghe: Lời thì thầm” là bộ phim liên quan đến sức khỏe tâm lý của con người. Mọi người, bất kể thuộc quốc gia nào, dân tộc nào, tôn giáo nào…, cũng đều có thể đối diện với các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý. Vậy nên, tôi có niềm tin là bộ phim sẽ nhận được sự đồng cảm của người xem trên phạm vi toàn cầu chứ không chỉ giới hạn khán giả trong nước. Do đó, đưa phim dự thi các LHP quốc tế không phải là “cơ duyên” mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ sớm” – đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết.

Đồng quan điểm, nhà báo Cát Vũ nói thêm rằng những đề tài có tính xã hội, khai thác sự phân tầng hay tầng lớp dưới đáy, những ám ảnh tâm lý, kinh dị… để vạch ra những bi kịch cuộc đời thường được chú ý bởi nó khác lạ nhưng không quá khó hiểu.