Phim “Nomadland” thắng giải phim hay nhất tại Oscar lần thứ 93

Giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ trở lại. Theo kế hoạch, lễ trao giải thường niên Oscar lần thứ 93 sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ, sáng nay 26-4 theo giờ Việt Nam, tại thành phố Los Angeles (Mỹ). Lễ trao giải năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn thường lệ, phần lớn theo hình thức trực tuyến và lượng khách mời hạn chế.

Giải Phim hay nhất

Hạng mục “Phim hay nhất” không được công bố tại cuối chương trình như mọi năm. Ban tổ chức dành nhiều thời lượng chiếu lại các phân đoạn hay của từng tác phẩm được đề cử. “Nomadland” hoàn tất “sự thống trị” tại mùa giải thưởng năm nay với giải Oscar quan trọng nhất. Trước đó, phim thắng tại nhiều giải uy tín như Quả Cầu Vàng, BAFTA và LHP Venies.

Nhà làm phim người gốc Trung Quốc Chloé Zhao giành giải phim hay nhất với Nomadland. Ảnh: Reuters Giải Ca khúc nhạc phim xuất sắc

Nữ ca sĩ da màu H.E.R. – tên thật Gabriella Sarmiento Wilson, sinh năm 1997 – thắng giải “Ca khúc nhạc phim xuất sắc” với Fight For You trong phim “Judas and the Black Messiah”. Giữa tháng 3, Wilson cũng thắng giải “Ca khúc của năm” tại Grammy với bản hit I Can’t Breathe.

Giải Nhạc phim gốc hay nhất

Bom tấn của Pixar “Soul” có giải thứ hai trong sự kiện ở hạng mục “Nhạc phim gốc hay nhất”. Ba nhạc sĩ Trent Reznor, Atticus Ross và Jon Batiste cùng lên sân khấu nhận giải.

Phim hoạt hình Soul của Pixar thắng giải Nhạc phim gốc hay nhất Giải Nữ phụ xuất sắc

Youn Yuh Jung gây cười với màn phát biểu nhận giải “Nữ phụ xuất sắc” cho vai diễn trong phim “Minari”.

Youn Yuh Jung nhận tượng Oscar. Ảnh: Reuters Bà cũng là người Hàn Quốc đầu tiên thắng hạng mục này. Diễn viên 73 tuổi tán tỉnh Brad Pitt – người công bố giải thưởng và nói tha lỗi cho tất cả những người phát âm sai tên của bà trong suốt mùa giải thưởng năm nay. Trong bài phát biểu, Youn cũng chia sẻ về quá trình sản xuất “Minari” và cảm ơn con trai, người luôn nhắc nhở bà vẫn có thể đóng phim.

Diễn viên Youn Yuh Jung. Ảnh: Reuters Với chiến thắng của Youn Yuh Jung, minh tinh Glenn Close san bằng kỷ lục tám lần thua giải Oscar về diễn xuất của Peter O’Toole.

Giải Phim tài liệu xuất sắc

“My Octopus Teacher” của đạo diễn Pippa Ehrlich và James Reed thắng giải “Phim tài liệu xuất sắc”. Tác phẩm theo chân Craig Foster trong một năm thường xuyên đến thăm “cô” bạch tuộc ở vùng biển gần Cape Town, Nam Phi. Hai nhân vật dần nảy sinh tình bạn. Bạch tuộc cho Foster đến gần, thăm ổ nơi cô ngủ và tránh nguy hiểm. Cao trào của phim là những lần bạch tuộc tìm cách trốn thoát khỏi các cuộc tấn công của cá mập. Foster cho biết, anh học được rất nhiều từ việc quan sát loài động vật này. Tác phẩm từng gây chú ý trên mạng xã hội sau khi phát sóng. Tờ New York Times nhận xét “My Octopus Teacher” là một trong những phim nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ nhất từng thắng hạng mục tài liệu tại Oscar.

Giải Phim hoạt hình xuất sắc Bom tấn của Pixar đoạt giải “Phim hoạt hình xuất sắc”. Đạo diễn Pete Docter nói bộ phim là “một lá thư tình” gửi nhạc jazz. “Soul” trở thành tác phẩm thứ 11 của Pixar đoạt giải, kể từ lần đầu tiên hạng mục phim hoạt hình được khởi xướng năm 2002. Sau khi đại diện phim “Soul” kết thúc bài phát biểu, ban tổ chức phát ca khúc 9 to 5 của Dolly Parton, truyền tải thông điệp chống bạo lực. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Không nằm ngoài dự đoán, nhà làm phim người gốc Trung Quốc Chloé Zhao đã giành chiến thắng ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” với bộ phim đình đám “Nomadland”.

Trong lịch sử 93 năm của giải Oscar, mới chỉ có 2 lần phái đẹp lên ngôi tại hạng mục này. Trước Zhao, nhà làm phim Kathryn Bigelow đã đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” với phim chủ đề chiến tranh “The Hurt Locker” (năm 2010).

Nhà làm phim người gốc Trung Quốc Chloé Zhao. Ảnh: Reuters

Chloé Zhao cũng là người phụ nữ nhận nhiều đề cử Oscar nhất năm nay. Ngoài hạng mục “Đạo diễn xuất sắc”, cô còn có tên ở các hạng mục: “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”, “Dựng phim xuất sắc nhất” và “Phim xuất sắc nhất”.

“Nomadland” là phim thứ ba của nữ đạo diễn này, được thực hiện với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD, với sự tham gia diễn xuất của minh tinh từng hai lần giành Oscar – Frances McDormand. Với nội dung kể về một góa phụ 60 tuổi lái xe tải đi vòng quanh nước Mỹ, làm những công việc lặt vặt và gặp gỡ những người du mục, “Nomadland” được tạp chí Variety đánh giá là “tạo cảm giác như đang ngắm nhìn một hoàng hôn dài và tuyệt đẹp”.

Giải Phim quốc tế xuất sắc nhất

Điện ảnh Đan Mạch được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 93, khi tác phẩm “Another Round” chiến thắng ở hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc nhất”.

Thomas Vinterberg and Helene Reingaard Neumann của điện ảnh Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Phim có sự tham gia diễn xuất của tài tử Mads Mikkelsen trong vai chính – một giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị mọi người xung quanh xem thường, trong đó có cả học sinh, vợ và hai con của anh. Cùng một số đồng nghiệp, anh quyết định uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05, với niềm tin con người sẽ luôn thư giãn ở trạng thái đó.

Phát biểu khi nhận giải thưởng, đạo diễn Thomas Vinterberg thốt lên rằng: “Không thể tin nổi, đây là điều tôi mơ ước từ khi 5 tuổi và hôm nay tôi đã được ở đây. Bộ phim này nói về sự buông bỏ. Tôi muốn cảm ơn vợ và các con, đã là những thiên thần giúp tôi hoàn thiện dự án này”.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Trong khi đó, diễn viên người Anh gốc Uganda Daniel Kaluuya đã giành tượng Vàng của hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn thủ lĩnh tổ chức Black Panther Fred Hampton trong phim “Judas and the Black Messiah”. Phát biểu khi nhận giải thưởng, nam diễn viên 32 tuổi đã xúc động cảm ơn gia đình, bố mẹ, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả đã ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của anh. Kaluuya là diễn viên nổi tiếng với vai trong phim kinh dị “Get out”. Trước khi được vinh danh tại Oscar 2021, anh từng đoạt nhiều giải thưởng tại giải Quả cầu Vàng (Mỹ) và BAFTA (Anh).

Diễn viên Daniel Kaluuya. Ảnh: Reuters

Giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Giải “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” đã thuộc về “The Father” – phim đầu tay của Florian Zeller. Nhà văn người Pháp đã trực tiếp đạo diễn và viết kịch bản cho bộ phim này, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông xuất bản năm 2012. Trong lời tri ân khi nhận giải, ông đã gửi lời cảm ơn tới Christopher Hampton – người đồng biên kịch tác phẩm này, ca ngợi ông Hampton là “một cây viết giỏi và một người bạn tuyệt vời”.

Hội trường nhà ga Union Station, một trong hai địa điểm tổ chức lễ trao giải Oscar 2021. Ảnh: AP Giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Giải “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” đã được trao cho “Promising Young Woman”. Đây là thành công nằm trong dự tính của giới phê bình điện ảnh. Trước đó, bộ phim đã đoạt giải tương tự tại Writer Guild Awards hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tác phẩm kể về Cassandra (Carey Mulligan thủ vai) – một cô gái từng theo học ngành y với tương lai đầy triển vọng, song sự nghiệp của cô đã rẽ lối sang một hướng hoàn toàn khác.

