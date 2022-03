Phim “CODA” trở thành phim hay nhất Oscar lần thứ 94

Sáng 28-3 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã chính thức bắt đầu tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ABC của Mỹ. Năm nay, buổi lễ được điều khiển bởi bộ ba MC toàn các nghệ sĩ nữ, gồm Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes.

Nữ ca sĩ Beyonce cùng ca khúc từ phim “King Richard”

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục vị thế của sự kiện điện ảnh này, sau khi lễ trao giải Oscar năm 2021 gặp trở ngại vì những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tỷ lệ theo dõi rơi xuống mức thấp kỷ lục. Trước thềm lễ trao giải, nhiều người đang chờ đợi Oscar 2022 có được những cột mốc đầu tiên trong lịch sử 94 năm tồn tại.

Những giải thưởng được trao:

- Phim hay nhất: phim CODA.

Như vậy CODA đã chiến thắng toàn bộ 3 hạng mục phim được đề cử – Nam diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Phim hay nhất.

Ê kip phim CODA lên nhận giải CODA là nhan đề viết tắt của “child of deaf adults”, bộ phim được đánh giá gây xúc động mạnh, bất chấp việc sử dụng dàn diễn viên ít tên tuổi. Nội dung bộ phim xoay quanh một gia đình người điếc có đứa con (Ruby) có khả năng nghe. Ruby luôn đóng vai trò hỗ trợ gia đình khuyết tật của cô trong mọi hoạt động của họ. Nhưng khi phát hiện mình có niềm đam mê ca hát, Ruby phải lựa chọn giữa nghĩa vụ gia đình và việc theo đuổi ước mơ bản thân.

Cảnh trong phim CODA - Nữ diễn viên chính xuất sắc: diễn viên Jessica Chastain vai diễn trong phim The Eyes of Tammy Faye.

Diễn viên Jessica Chastain lên nhận giải. Ảnh: REUTERS Jessica Chastain sinh ngày 24-3-1977. Trước khi đoạt giải lần này, cô đã hai lần được đề cử nhận giải Oscar, với một đề cử trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cô đã có những màn diễn xuất được đánh giá cao trong các phim “The Help”, “Zero Dark Thirty”.

Diễn viên Jessica Chastain - Nam diễn viên chính xuất sắc: diễn viên Will Smith trong King Richard.

Will Smith chiến thắng là một kết quả không mấy bất ngờ. Tuy nhiên, chiến thắng của Will Smith được cho là đã bị lu mờ đôi chút sau va chạm giữa anh và Chris Rock.

Trước đó, không biết thật hay đùa mà nam tài tử Will Smith lên sân khấu đánh luôn diễn viên Chris Rock sau khi anh này nói đùa về Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith.

Will Smith và Chris Rock va chạm trên sân khấu Will Smith không giấu nổi xúc động khi phát biểu nhận giải. Anh cũng nói nhân vật của mình là người luôn bảo vệ gia đình, dường như có ý giải thích cho việc đã đánh Chris trước đó. Will Smith khóc khi lên nhận giải. Ảnh: REUTERS - Đạo diễn xuất sắc: đạo diễn Jane Campion, phim The Power of The Dog.

Nữ đạo diễn Jane Campion nhận tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất với The Power of the Dog. Ảnh: REUTERS

Với chiến thắng này, Jane là người phụ nữ thứ ba từng giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và là người chiến thắng thứ hai liên tiếp, sau thành công của Chloe Zhao vào năm ngoái.

- Ca khúc trong phim hay nhất: bài hát “No Time To Die” của Billie Eilish trong bộ phim 007 cùng tên.

- Phim tài liệu hay nhất: phim Summer Of Soul

- Nhạc trong phim hay nhất: Hans Zimmer trong phim Dune.

Một cảnh trong phim “Dune”

- Kịch bản gốc hay nhất: Kenneth Branagh trong phim Belfast.

- Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Sian Heder trong phim CODA.

- Thiết kế trang phục đẹp nhất: Nhà thiết kế thời trang người Anh Jenny Beavan trong phim Cruella.

Phục trang trong phim Cruella - Phim quốc tế hay nhất: Drive My Car của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi.

Bộ phim của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi đã vượt qua các đối thủ “The Hand of God” (Italy), “Flee” (Đan Mạch), “Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan) và “The Worst Person in the World” (Na Uy). “Drive My Car” cũng được đề cử cho giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Đạo diễn Ryusuke Hamaguchi nhận tượng vàng Phim quốc tế hay nhất cho Drive My Car. Ảnh: REUTERS - Nam phụ xuất sắc nhất: diễn viên Troy Kotsur trong phim CODA.

Nam diễn viên 53 tuổi Troy Kotsur nhận tượng vàng cho Nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong CODA. Ảnh: REUTERS Với chiến thắng này, Troy Kotsur đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt được giải Oscar.

- Quay phim xuất sắc nhất: nhà quay phim Greig Fraser của phim Dune.

Nhà quay phim người Úc Greig Fraser nhận tượng vàng Quay phim xuất sắc nhất cho Dune. Ảnh: REUTERS - Phim hoạt hình xuất sắc: Encato.

“Encanto” (Vùng Đất Thần Kỳ) xoay quanh nhân vật Mirabel. Đây là một cô gái trẻ sống trong vùng đất Encanto, một nơi mà mọi thứ đều kỳ diệu và mỗi người dân điều có khả năng phép thuật đặc biệt.

Poster phim “Encanto” - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose cho vai diễn trong phim West Side Story, một bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg.

DeBose lộng lẫy trên sân khấu khi lên nhận tượng vàng Oscar của cô. Ảnh: REUTERS - Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Queen of Basketball.

- Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Windshield Wiper.

- “Dune” giành chiến thắng tại 4 đề cử, bao gồm Âm thanh hay nhất, Biên tập phim xuất sắc (Joe Walker) và Thiết kế sản xuất tốt nhất, Dựng phim xuất sắc.

Joe Walker nhận tượng vàng cho Dựng phim xuất sắc nhất với phim Dune. Ảnh: REUTERS Dune: Hành tinh cát – Dune (2021) là phim điện ảnh sử thi khoa học viễn tưởng, với Denis Villeneuve là đạo diễn và phần kịch bản được chắp bút bởi Jon Spaihts, Villeneuve và Eric Roth.