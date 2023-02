Phát hiện hải âu quái vật “sát thủ” như thằn lằn bay và có thể tái sinh

Theo Science Times, những mảnh hài cốt hóa thạch như xương hải âu bị phóng to đã được khai quật tại Đảo Bắc của New Zealand, hé lộ quá khứ sống và săn mồi như một quái vật đáng sợ của giống loài này.

Bài công bố trên tạp chí Taxonomy cho biết những mảnh hài cốt đã 3 triệu tuổi, được thu thập từ phát hiện ban đầu của thợ săn hóa thạch nghiệp dư Alastair Johnson năm 2017. Ông Johnson đã thu thập được hộp sọ vào thời điểm đó, sau 2 năm lại tiếp tục phát hiện xương cánh.

“Chân dung” Hải âu quái vật cổ đại – Ảnh: Simone Giovanardi

Mẫu vật được đặt tên Macronectes tinae, nhằm vinh danh người bạn đời quá cố Tina King của ông Johnson. Đó là một sinh vật đã tuyệt chủng thuộc về chi hải âu khổng lồ Macronectes, với một số loài to lớn khác còn tồn tại cho tới ngày nay.

Nhưng con chim cổ đại không những khổng lồ mà còn được “vũ trang tận răng”, giúp nó trở thành một loài săn mồi đáng sợ gây ám ảnh các bờ biển cổ đại.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Rodrigo Salvador từ Đại học Bắc Cực (Na Uy) chỉ ra con vật có thể có sải cánh khoảng 1,5 m trong quá khứ, to hơn đa số hải âu hiện đại dù vẫn kém 2 loài Hải âu khổng lồ phương Bắc và Hải âu khổng lồ phương Nam.

Nó mang lợi thế lớn nhất là đôi chân to khỏe, bàn chân rộng cho phép chúng đi bộ trên mặt đất và săn cả các động vật trên cạn nhỏ hơn. Nó cũng có một chiếc mỏ như dao găm cho phép chọc vào các xác chết của động vật lớn trên bờ biển ví dụ như hải cẩu để ăn ruột của chúng điều mà không loài hải âu nào khác làm được.

Các phần hài cốt được tìm thấy – Ảnh: TAXONOMY

Việc phát hiện ra con quái vật này cũng đem đến một dự báo tồi tệ: Vào thế Thượng Tân (Pilocene) mà loài hải âu kinh dị này tồn tại, nhiệt độ ở New Zealand cao hơn hiện nay vài độ C. Đó cũng là một trong những lý do dòng họ hải âu sinh ra một con quái vật như vậy.

Chúng ta đang hướng tới nhiệt độ như vậy và những con hải âu hoàn toàn có thể khổng lồ và hung dữ lần nữa.

“Mọi người có thể không thực sự quan tâm đến việc con hải âu khổng lồ như thế nào vào 2-3 triệu năm trước. Nhưng hiểu được cách các nhóm động vật khác nhau phân bố trong các thời kỳ ấm hơn của lịch sử Trái Đất giúp chúng tôi dự đoán mọi thứ có thể thay đổi như thế nào trong tương lai” – nhà cổ sinh vật học Daniel Ksepa từ Bảo tàng Bruce (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, nhận định về giá trị của phát hiện mới.

Nguồn NLĐ