Phác đồ mới điều trị Covid-19

- Trong ngày 07/10/2021, Tiền Giang có thêm 56 F0 mới, nâng tổng số F0 cộng dồn trên địa bàn tỉnh đến nay là 14.359 - Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có hơn 33% nhà trọ, khách sạn, vận tải, giáo dục, cho thuê xe giải thể do ảnh hưởng dịch Covid 19 - Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục sau nới lỏng giãn cách, đến nay đã tiêm phòng được 52.697 liều, đạt tỷ lệ hơn 71% - Tiền Giang hiện có 121/175 chợ truyền thống, 79 cửa hàng bách hóa xanh, 4 siêu thị, 11 cửa hàng bách hóa và 5 cửa hàng Vimart hoạt động phục vụ người dân. - Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 90.000 lượt khách hàng với dư nợ trên 27.761 tỷ đồng - Gò Công Đông tiếp nhận 66.195 tấn gạo đợt 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phân bổ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...