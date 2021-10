Phá tụ điểm đánh bạc qua mạng internet tại Tân Phước, thu giữ hơn 85 triệu đồng

(THTG) Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Tân Phước phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet, tại hộ ông Nguyễn Thái Huy, cư trú ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Các đối tượng và tang vật thu giữ được. Ảnh: Lê Hoài

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 1 máy vi tính, 1 ti vi, 85.770.000 đồng và tạm giữ 6 xe mô tô, 9 điện thoại di động, cùng một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định: tụ điểm đánh bạc do 2 đối tượng Nguyễn Thái Huy cùng với Nguyễn Văn Vũ, cùng cư trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành tổ chức. Phòng Cảnh hình sự bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tân Phước tiếp tục điều tra, xử lý.

Lê Hoài