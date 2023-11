Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Hòa Bình xuống khu vực cảng, biển Hải Phòng tiêu thụ với số lượng lớn

Ngày 16/11, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 (BTL Cảnh sát biển) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hải Phòng) đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án 123M, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn.

Bắt quả tang đối tượng Việt khi vừa nhận gói hàng có chứa 01 bánh heroin và 01 kg ma túy tổng hợp.

Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản và kết quả đấu tranh mở rộng các chuyên án, vụ án do đơn vị đấu tranh triệt phá, khoảng từ giữa năm 2023, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về khu vực cảng, biển TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ cũng như vận chuyển bằng đường biển đi các tỉnh, thành phố khác. Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, củng cố tài liệu, Ban Chuyên án xác định, ngày 15/11, số lượng lớn ma túy sẽ được một đối tượng nữ tại Hòa Bình ngụy trang trong bao gạo và gửi xe khách tuyến Hòa Bình – Hải Phòng và giao đến khu vực cổng cảng Vật Cách cho một đối tượng nam giới tên Việt. Khi xe khách đến và liên hệ với Việt thì đối tượng này yêu cầu nhà xe gửi hàng cho xe ôm công nghệ và ship đến một địa chỉ khác, sau đó Việt liên tục điều hành xe ôm đi qua nhiều địa điểm, khu vực khác nhau.

Đến 8h40, cùng ngày tại khu vực Lô 3, khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng, khi Việt vừa nhận gói hàng thì bị lực lượng trinh sát các đơn vị đã khống chế bắt quả tang. Thu giữ tại chỗ 01 bánh heroiene và 01 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong một bao gạo. Tiến hành đấu tranh, đối tượng khai nhận có họ và tên là Nguyễn Phương Việt (sinh năm 1991, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương), Việt nhận vận chuyển ma túy cho một đối tượng khác để lấy tiền công.

Hiện, Chuyên án đang được Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 (BTL Cảnh sát biển) tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp. Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật./.

Nhật Minh