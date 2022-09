Petrolimex “độc quyền” bán xăng RON 95-V?

Ưu tiên cho đối tác chiến lược và đại lý nhượng quyền

“Petrolimex khi công bố giá xăng thường chỉ công bố giá xăng RON 95-III, không công bố giá xăng RON 95-V. Nhưng tôi đi đâu cũng thấy cây xăng Petrolimex chỉ đổ xăng RON 95-V với giá chênh lệch từ 600-700 đồng/lít so với RON 95-III”, anh Nguyễn Văn Hải (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) thắc mắc. Trong khi đó, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tư nhân cho hay: “Petrolimex đang độc quyền bán loại xăng RON 95-V và dầu Diezen 0,001S-V. Chúng tôi nhiều lần liên hệ nhưng không thể tiếp cận được cả 2 loại sản phẩm này”.

Ghi nhận tại thị trường TPHCM cho thấy, hầu hết cửa hàng của Petrolimex chỉ bán xăng RON 95-V và xăng E5 RON-92. So sánh giá trong lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 22-8) cho thấy, giá xăng RON 95-V và RON 95-III chênh nhau 680-690 đồng/lít (khu vực 1 và 2); tương tự, dầu Diezen 0,001S-V và Diezen 0,05S-II giá chênh lệch lần lượt là 1.980-2.020 đồng/lít.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Saigon), thông tin, từ ngày 1-1-2022, Petrolimex đã chính thức kinh doanh sản phẩm xăng RON 95-V, là mặt hàng xăng có phẩm cấp cao nhất tại thị trường Việt Nam, với các chỉ tiêu chất lượng tương đương tiêu chuẩn Euro 5. Việc triển khai kinh doanh xăng RON 95-V được thực hiện theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1-1-2022. “Do vậy, hầu hết cây xăng tại nội thành TPHCM hiện nay đã được chuyển đổi, chỉ bán loại xăng này, cộng với xăng E5 RON 92. Chỉ những cửa hàng vùng ven và nhượng quyền thì có bán thêm xăng RON 95-III. Giá được công bố trên website của công ty cũng như có niêm yết tại các cây xăng. Đối với các đối tác không mua được hàng từ chúng tôi, có thể do khi khan hiếm nguồn cung họ mới tìm đến, trong khi đó chúng tôi phải ưu tiên cho đối tác chiến lược và những đại lý nhượng quyền. Trong trạng thái bình thường, chúng tôi vẫn mua bán tất cả sản phẩm cho đối tác, người tiêu dùng”, ông Võ Văn Tân khẳng định.

Nguồn xăng RON 95-V nhập khẩu 100%

Theo dự thảo mới nhất của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2021/BKHCN, xăng RON 95-V có yêu cầu kỹ thuật (chỉ tiêu chất lượng liên quan tới sức khỏe, môi trường và hoạt động của động cơ) cao hơn so với sản phẩm xăng RON 95-III. Việc quy định ngưỡng giới hạn thấp hơn đối với những chỉ tiêu này sẽ giúp cho quá trình đốt của động cơ sản sinh ra ít hơn hàm lượng các hợp chất có hại; góp phần giảm thiểu khí thải độc hại và khói bụi ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, đồng thời kéo dài tuổi thọ của động cơ. Ông Võ Văn Tân cho biết, dù 2 sản phẩm xăng RON 95-V và dầu Diezen 0,001S-Vcó giá cao hơn những loại khác, khó cạnh tranh, nhưng do người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng nên doanh nghiệp vẫn bán được. Đặc biệt, khi sử dụng xăng RON 95-V, phương tiện di chuyển sẽ tăng kilômét, tiết kiệm hơn so với loại xăng khác.

Để bán sản phẩm xăng RON 95-V, ngay từ đầu năm 2021, Petrolimex đã xây dựng kế hoạch kinh doanh từ nguồn nhập khẩu đến quá trình lưu trữ và vận chuyển đến các điểm bán lẻ, tương tự khi kinh doanh sản phẩm Diezen 0,001S-V từ đầu năm 2018. Kế hoạch kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường, và Petrolimex sẽ ưu tiên kinh doanh xăng RON 95-V giai đoạn đầu tại một số tỉnh, thành có lưu lượng phương tiện lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Đại diện Petrolimex cũng cho biết, hiện nguồn xăng RON 95-V nhập khẩu 100%; tới nay có 169 cửa hàng xăng dầu trực thuộc hệ thống của Petrolimex đã kinh doanh xăng RON 95-V, phân bổ tại 28 địa phương. Riêng tại thị trường TPHCM, hiện có 71 cây xăng bán xăng RON 95-V, chiếm khoảng 35% thị phần trên địa bàn. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể mua xăng RON 95-V từ Petrolimex, nhưng phải có kế hoạch và trang bị cơ sở vật chất đầy đủ.

Liên quan cơ sở để tính mức giá xăng RON 95-V cao hơn các sản phẩm khác, đại diện Petrolimex cho hay, căn cứ quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu và các thông tư hướng dẫn, giá bán xăng RON 95-V được xác định trên nguyên tắc áp dụng công thức tính giá cơ sở của Nhà nước và thực tế mua hàng của doanh nghiệp.