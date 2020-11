Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm tặng quà xã Long Hưng

+ Theo kế hoạch từ ngày 16 – 21/11/2020 chiến dịch tiêm sởi – Rubella, Bại liệt lần này cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi của huyện tân Phước là trên 4.500 trẻ. + Có 230 lượt hội viên chữ thập đỏ và người dân huyện Chợ Gạo đăng ký tham gia hiến máu với 204 đơn vị máu được tiếp nhận + Trường mầm non Thới Sơn, Tp. Mỹ Tho đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 + Công an thị xã Gò Công tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thị xã Gò Công, làm 01 người chết và 01 người tự tử + Huyện Đoàn Châu Thành phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam năm 2020. + Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công trình trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiền Giang. + Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)...