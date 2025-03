Ông Putin thăm mặt trận Kursk, ra lệnh nhanh chóng đánh bại quân Ukraine

*** Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân tại các huyện phía Đông. * Huyện Gò Công Tây khởi công xây dựng công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Phú. * Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Tiên huyện Cai Lậy tuyên dương Hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội và phong trào phụ nữ. * Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức trao học bổng Chương trình Nâng bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Phan Việt Thống và Trường THPT Lưu Tấn Phát huyện Cai Lậy. * Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Gò Công tổ chức sinh nhật cho Công đoàn viên. * Từ ngày 10/3 đến 30/3, Bệnh viện Mắt Tiền Giang tổ chức tầm soát bệnh cườm nước miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. * Đắk Lắk: Công an và lực lượng chức năng nghẹt thở giải cứu người phụ nữ có bầu bị ngất xỉu giữa biển người đông nghẹt tại Lễ hội Ánh sáng. * Đề xuất phụ nữ được tăng thêm 1 tháng nghỉ chế độ thai sản. * Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển 78% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. * Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Anh Tú xin từ chức. * Sắp khởi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. * Thành phố Hồ Chí Minh phạt 500 triệu đồng người biến khu vực quy hoạch công viên ở quận Bình Tân thành quán nhậu. * Hội An: Xảy ra sạt lở nặng ở vùng ven biển, túi cát hàng chục tấn bị sóng đánh trôi dạt. * Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng đối tượng hưởng chính sách khi tinh gọn bộ máy. * Sân thượng 200 mét vuông của ngôi nhà 3 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành 1 vườn nho trĩu quả. * Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp. * Đắk Nông: Thanh tra toàn diện dự án nhà ở xã hội nhưng bán cho nhiều người thân quan chức. * Đà Nẵng: Phạt tù nhóm phù phép hồ sơ cho Bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh. * Nghệ An: Hàng trăm giáo viên bất ngờ bị truy thu bảo hiểm hơn 4,6 tỷ đồng. * Tình báo Đức từ lâu đã có bằng chứng về nguồn gốc Covid-19. * Cựu Tổng thống Philippines Duterte sau khi bị bắt đã được đưa tới nơi giam giữ tại ICC ở Hà Lan. * Tổng thống Nga Putin mặc quân phục tới Kursk chỉ đạo dọn sạch quân Ukraine. * Hamas hoan nghênh động thái mới nhất của ông Trump về Gaza. * Hàn Quốc: 2 phi công ném bom nhầm bị khởi tố hình sự. * Houthi dọa tấn công tàu, 3 bên họp về hạt nhân Iran. * Sau các cuộc áp thuế trả đũa lẫn nhau, thương chiến toàn cầu leo thang. * 2/3 giới trẻ Hàn Quốc thấy “sợ” khi nhắc đến hôn nhân. * Đại giáo chủ Iran từ chối lời mời đàm phán hạt nhân từ ông Trump.