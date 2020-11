Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống: Trang mới cho lịch sử nước Mỹ

+ Thành phố Mỹ Tho mít tinh truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020 với chủ đề “Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo cách tự nhiên” + Sở VHTT&DL - Trại giam Phước Hòa- Trại giam Mỹ Phước ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thư viện đoạn 2020- 2025 và hội diễn “ Tiết hát tình đời” phạm nhân năm 2020 + Công an tỉnh Tiền Giang tuyên truyền pháp luật cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng + 165 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia đang cách ly tại Tiền Giang đều âm tính với SASR- CoV- 2 + Công an huyện Châu Thành triển khai quyết định khởi tố 07 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng trên. + Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện huyện Cái Bè...