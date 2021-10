Nữ đạo diễn Việt Nam giành giải tại LHP Busan

Nguyễn Phan Linh Đan tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và truyền hình Trường Đại học Tổng hợp New York, Mỹ. Bộ phim Lost do cô làm đạo diễn hình ảnh được chọn tham dự Liên hoan phim Cannes 2016 ở Góc phim ngắn (Short film corner). Trước đó, phim Bí mật của gió (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) mà cô từng đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh đã được giới thiệu tại LHP Busan 2019.

Một dự án khác của Việt Nam tham gia hạng mục này là Memento Mori: Water (đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp và Nguyễn Trinh Hoan) nhưng chưa may mắn thắng giải.

Giải thưởng ArteKino International Award cho đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan

Diễn ra từ ngày 12 đến 14-10, APM là thị trường dành cho các tác phẩm đồng sản xuất lớn nhất khu vực châu Á. Trước đó, vào tháng 8, ban tổ chức đã công bố 25 dự án đến từ 15 quốc gia vào vòng tranh giải cuối. Nhiều dự án của các nhà sản xuất, đạo diễn nữ gây chú ý.

Năm nay APM tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tuyến dành cho các dự án quốc tế và gặp mặt trực tiếp với các dự án của chủ nhà Hàn Quốc. Tổng số có 100 cá nhân đến từ 91 công ty và các tổ chức tham gia vào 515 cuộc họp chính thức. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm rất cao với các dự án được lựa chọn.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của nhà văn Mạc Can

Ngoài chiến thắng cho đại diện Việt Nam, còn có 6 hạng mục giải thưởng khác đã được trao.

Giải Busan Award trao cho Secret of My Father (Jéro YUN, MO Sung-Jin – Hàn Quốc) với giá trị 15.000 USD.

Giải CJ ENM Award thuộc về Before, Now & Then (Kamila ANDINI, Gita FARA, Ifa ISFANSYAH – Indonesia) với giá trị 10.000 USD.

Giải KB Award vinh danh Fixed Love, Fixed Girl (LIM Sun-ae, PARK Kwansu – Hàn Quốc) với giá trị hơn 8.400USD.

Giải NUTRILITE Award cho Lives of Crime (HSIEH Pei-Ju, YANG Chieh, HUANG Dan-Chi, LEE I-Hui, Estela Valdivieso CHEN, Hazel WU – Đài Loan) với giá trị 10 hơn 8.400USD.

Giải Pop Up Film Residency Award cho Elephants in the Fog (Abinash Bikram SHAH, Anup POUDEL – Nepal).

Và giải MONEFF Award cho Spectrum (KIM Bora, BYUN Seungmin – Hàn Quốc) với gói dịch vụ hậu kỳ làm phim trị giá 20.000 USD.

Nguồn SGGP