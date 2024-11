Nông dân Tân Phú Đông trúng mùa nhãn

*** Huyện Châu Thành chấm điểm Hội thi trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn minh, xanh, sạch, đẹp. * Huyện Chợ Gạo thi công, lấp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường Huyện lộ. * Công an Tiền Giang khai mạc lớp tập huấn phần mềm thuộc dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu công nghệ sinh trắc học phục vụ công tác nghiệp vụ cho lực lượng Công an. * Ấp Xóm Thủ xã Bình Tân huyện Gò Công Tây Đại hội điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. * Thị xã Cai Lậy khai mạc Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang chào mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * UBND tỉnh Tiền Giang thông báo về việc công bố Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. * Căn cứ Quyết định số 18 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố: Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 để tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. * Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2024. * Các ý kiến đóng góp gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. * Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho. * Sau thời gian này, nếu không có ý kiến đóng góp, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định. * Chính thức trình Quốc hội dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với vốn đầu tư hơn 67 tỷ USD. * Không tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2025. * Nông dân huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre phải nhổ bỏ hàng ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi vì đến thời điểm này cúc không ra nụ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách xác định nguyên nhân ban đầu có thể do giống. * Quảng Trị: Một Công ty Gas được giải cứu sau 2 tháng bị nhiều xe chặn cổng phải ngưng hoạt động. * Hà Nội: Truy tố băng nhóm cho vay lãi nặng đến 300%, ném mắm tôm để đòi nợ. * Xôn xao với quy định thi Đánh giá năng lực năm 2025 chỉ dành cho học sinh lớp 12 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. * Chỉ số thông thạo tiếng Anh của Việt Nam đứng thứ 63 trong số 116 quốc gia khảo sát. * Bộ Trưởng Quốc phòng Philippines nói bị Trung Quốc ép nhượng bộ ở Biển Đông. * Tài xế xe điên lao xe vào Trung tâm thể thao làm 35 người chết, 45 người bị thương ở Trung Quốc. * Ông Trump đã chọn được lãnh đạo CIA. * Ông Trump chọn người dẫn chương trình Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng. * Mỹ thông tin: Lính Triều Tiên đang cầm súng ở Kursk. * Nga tố Châu Âu leo thang xung đột Ukraine. * New Zealand lần đầu xin lỗi 200.000 nạn nhân bị lạm dụng ở các nơi bảo trợ suốt 70 năm. * Houthi tuyên bố dội tên lửa tàu sân bay Mỹ.