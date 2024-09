Nông dân huyện Gò Công Tây đang khẩn trương xuống giống lúa Thu đông 2024

*** Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát tình hình cung cấp và phục vụ nước sạch sinh hoạt cho người dân huyện Cái Bè. * Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị phát triển doanh nghiệp. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy chú trọng phát triển mô hình phụ nữ khởi nghiệp. * Công an thành phố Mỹ Tho đẩy nhanh cấp căn cước cho người dân theo Luật Căn cước mới. * Huyện Tân Phú Đông hội nghị thành lập các Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi. * Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Phước tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo mô hình “1 phải 5 giảm” cho nông dân. * Sở Y tế Tiền Giang tổ chức giám sát việc thực hiện quy định quản lý và xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện, cơ sở Y tế. * Xã Tân Hưng huyện Cái Bè tổ chức bình nghị lần 1 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. * Mực nước Sông Hồng vượt báo động 2, người dân Hà Nội vẫn phải bì bỏm trong nước. * Lào Cai: Lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng vùi lắp cả 1 làng 128 người, mới cứu được 30 người, đã tìm được 18 thi thể, nhiều người còn mất tích. * Cao Bằng vẫn còn 31 người mất tích do lũ quét trong đêm. * Các tỉnh miền Nam quyên góp, sẳn sàng chi diện ứng cứu đồng bào miền Bắc. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điều trực thăng cấp bách tiếp lương thực cho dân và cứu hộ. * Quảng Ninh: Sử dụng máy phát điện, 6 người bị ngộ độc khí CO phải đi cấp cứu. * Vở đê Sông Lô ở Tuyên Quang, huy động hàng trăm chiến sĩ ứng cứu trong đêm. * Quân đội huy động trực thăng tham gia ứng cứu người dân đối với những vùng ngập sâu. * Quân đội đang khẩn trương triển khai phương án lắp cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu đã sập. * Lật xe khách trên Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk: 4 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. * Ảnh chụp vệ tinh cho thấy, đồng bằng Bắc bộ đến Huế mây vẫn còn đen kịt và tiếp tục có mưa to. * Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo ngộ độc khi người dân mua và ăn so biển. * Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ người dân ít vận động nhất. * Bình Dương: Phạt nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống do không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. * Đông Nam Á sẽ trở thành Trung tâm xe điện toàn cầu. * Quảng Nam: Khởi tố người phụ nữ lừa bán vàng giả. * Đồng Tháp: Phạt 90 triệu đồng cơ sở bán bánh mì gây ngộ độc khiến 149 người nhập viện. * Thanh Hóa: Tạm giữ nghi phạm 19 tuổi dùng clip nóng tống tiền bạn gái. * Bộ đội Biên phòng Long An bắt giữ nghi phạm mang 25 kg ma túy từ Campuchia bơi qua sông để mang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. * Trong màn tranh luận với bà Harris, ông Trump trách Đảng dân chủ trong vụ ông bị ám sát hụt. * Tiêm kích của Đài Loan bị rơi xuống biển. * Nhiều nước lên án Israel không kích trại tị nạn khiến 40 người chết. * Nga phản ứng mạnh vụ tấn công vào Thủ đô Matxcơva. * Xe điện của Trung Quốc tràn ngập tại triển lãm phụ tùng ô tô tại Đức. * Israel tăng quân bao vây đoàn xe của Liên hiệp quốc.