Nông dân Gò Công Tây phát triển mạnh cây dưa hấu

*** Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử 24 bị cáo trong vụ gian lận cấp biển số xe. * Tiền Giang thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Sở Gáo dục Đào tạo và Tỉnh Đoàn Tiền Giang làm lễ xuất quân Học kỳ trong Quân đội 2024. * Trường Chính trị Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ dự nguồn thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. * Xã Phước Lập huyện Tân Phước khai giảng chương trình hoạt động hè và phòng chống đuối nước cho học sinh. * Huyện Gò Công Tây tăng cường giải ngân các dự án đầu tư công. * Huyện Gò Công Đông tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029. * Xã Hiệp Đức huyện Cai Lậy thi công tuyến đường Giao thông nông thôn với kinh phí trên 770 triệu đồng. * Xã Phú Quý thị xã Cai Lậy tổ chức Bữa cơm gia đình kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam. * Bạc Liêu: Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão đi công tác ra khỏi tỉnh phải Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. * Đà Lạt: Cháy nhà làm chết cả 3 anh em là cho mẹ quên tắt bếp gas khi rời khỏi nhà. * Nhiều vật dụng quý có tính lịch sử bị cháy rụi trong sự cố cháy chùa Thuyền Lâm ở Thừa Thiên Huế. * Cà Mau: Vườn chim 150 hecta không còn chim do môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. * Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung xử lý hình sự tội mua bán thai nhi. * Đồng Tháp: Xác định 7 mỏ cát cung ứng cho dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau. * Đà Nẳng: Bắt giữ 20 người hổn chiến ngoài đường do mâu thuẩn trong vũ trường. * Từ chiều tối nay, các tỉnh miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Miền Nam mưa dông ở một số nơi. * Sở Xây dựng Hà Nội xác minh vụ công nhân đô thị tưới cây giữa lúc trời mưa tầm tả. * Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Asanzo Việt Nam. * Đồng Nai: Khởi tố vụ án liên quan đến 1 doanh nghiệp bán đất nền khi chưa được cấp phép. * Thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi và tiêu hủy kem đánh răng có công thức không đúng tiêu chuẩn. * Kon Tum: Cục Quản lý thị trường tiêu hủy lô sâm ngọc linh giả. * Nghệ An: Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng triệt phá xới bạc giữa rừng. * Nghệ An: Công an phá vụ vợ giết chồng rồi khâm liệm tổ chức đám tang. * Đắk LắK: Vớt được thi thể người đàn ông nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh. * Hà Nội: Một phụ nữ bị sốc phản vệ, suy đa tạng khi thuê dịch vụ làm đẹp tại nhà. * Quảng Bình: 1 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế mất tích không rõ nguyên nhân. * Bắc Ninh: Cháy nhiều nhà xưởng sản xuất tại làng nghề Phong Khê. * 2 ứng cử viên tranh cử Tống thống Mỹ: Trump và Biden bắt đầu bước vào vòng tranh luận. * Hàng loạt vụ tấn công nghẹt thở tại Nga, Nga cân nhắc chính sách hạt nhân. * Mỹ cáo buộc 4 người Việt tấn công mạng gây thiệt hại hơn 71 triệu USD. * Cháy lớn tại Nhà máy sản xuất pin ở Hàn Quốc, nhà chức trách đang tìm 20 thi thể và xác định danh tính nạn nhân. * NATO sẽ đặt căn cứ lớn nhất Châu Âu gần Ukraine.