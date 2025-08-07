Nông dân Đồng Tháp tăng thu nhập nhờ nuôi bò sữa

Những năm gần đây, cùng với chăn nuôi bò thịt, nông dân tỉnh Đồng Tháp còn mạnh dạn phát triển nuôi bò sữa. Xu hướng này không những giúp tăng thu nhập cho hộ nuôi, mà còn mở ra triển vọng mới về mô hình chăn nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, giải được bài toán chăn nuôi vốn còn bấp bênh mỗi khi cung vượt cầu.

Nuôi bò sữa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Ảnh: Lê Thi

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 6.000 con bò sữa, tăng gần 690 con so với cùng kì năm trước, tập trung nhiều ở các xã phía Đông của tỉnh. Cùng với đầu tư vốn lớn để mua con giống ngoại nhập chất lượng cao, người chăn nuôi còn chủ động phòng chống các loại bệnh nguy hiểm thường gặp trên bò, tích cực áp dụng quy trình chăn nuôi sinh học để thu hoạch nguồn sữa đạt an toàn, vừa bán được giá cao vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bình quân mỗi con bò sữa cho thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Gần đây, người chăn nuôi còn liên kết với các Công ty thu mua sữa hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ khép kín, từ đó nâng cao được chất lượng sữa, giữ giá bán ổn định và tăng thêm thu nhập.

Kim Nữ