Nông dân Cái Bè chăm sóc vườn trái cây phục vụ Tết  

(THTG) Đến hẹn lại lên, cứ đến những tháng cuối năm là nhà vườn bắt đầu công việc chăm sóc, xử lý vườn cây ăn trái để cho thu hoạch trái đạt năng suất và chất lượng cao, phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiện nay, nhiều hộ nông dân trồng xoài cát Hòa Lộc ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè đã tiến hành xử lý để xoài ra bông và cho thu hoạch trái đúng vào dịp Tết. Anh Phan Thanh Long ở ấp Hòa trồng hơn 2.500 m2 xoài cát Hòa Lộc cho biết, để có sản lượng nhiều, trái đẹp phục vụ nhu cầu trong mấy ngày Tết của người dân và bán được giá cao, nhà vườn phải xử lý, tăng cường chăm sóc để cây phát triển tốt. Nhiều người dân nơi đây cho biết, dù giá cao hay thấp, năm nào cũng vậy, ở đây bao giờ cũng có lượng xoài cát Hòa Lộc khá dồi dào để bán Tết.

Có hộ chỉ xử lý một phần vườn để bán trong Tết, một số để lại bán ngoài Tết; có hộ xử lý hết vườn để tập trung bán thị trường Tết. Điều này đã trở thành cách làm quen thuộc như “đến hẹn lại lên” của người trồng xoài nơi đây và cũng là cách để nhà vườn có thêm thu nhập tiêu xài trong mấy ngày Tết.

Nông dân Cái Bè tích cực chăm sóc vườn cây ăn trái chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Chiêu Nam

Đến thời điểm này, tất cả các vườn xoài cát Hòa Lộc ở xã Hòa Hưng đều đã được xử lý và cho trái. Hiện tại, nhà vườn đang tất bật chăm sóc để xoài thu hoạch cho trái đẹp, to và đúng Tết. Theo nhiều nông dân ở đây cho biết, năm nay người dân trồng xoài rất háo hức chuẩn bị cho xoài Tết do giá xoài cát Hòa Lộc thời gian qua ở mức cao và rất ổn định. Hơn nữa, năm nay thời tiết thuận lợi, xoài phát triển tốt, cho năng suất cao, cũng làm cho nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc có cơ sở đặt niềm tin và kỳ vọng vào vụ xoài Tết Tân Sửu 2021.

Bên cạnh xoài cát Hoà Lộc, bưởi lông Cổ Cò, bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh, quýt đường, xoài cát chu, mận An Phước, đu đủ,… cũng là loại trái cây có nhu cầu cao trong những ngày Tết, được nông dân trồng chủ yếu tập trung ở xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Mỹ Đức Tây, An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Lương, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Tân Thanh, Tân Hưng… Hiện nay, nông dân cũng đang tất bật chăm sóc để có hàng đẹp cung ứng cho thị trường Tết.

Trái cây Tết đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã… vì vậy nhà vườn phải xử lý, chăm sóc công phu mới cho ra những trái đẹp phục vụ thị trường Tết. Bù lại, nhà vườn có cơ hội bán sản phẩm mà mình đã chăm sóc với giá cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc xử lý, chăm sóc cây ăn trái cho vụ Tết đã trở nên rất phổ biến, kéo theo đó giá cả vụ Tết càng trở nên khó đoán. Dù vậy, mỗi vụ Tết, nhà vườn lại háo hức, tất bật xử lý để có nông sản, góp phần làm phong phú thêm cho thị trường Tết.

Chiêu Nam