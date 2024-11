Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở Bình Định

*** Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn Thông Tiền Giang, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang họp triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình Đường đến vinh quang năm thứ 15. * Các xã phường ở thị xã Cai Lậy tổ chức mit tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo tổ chức tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Thanh Bình. * Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phước tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo mô hình Viet GAP cho nông dân xã Tân Hòa Tây. * Đại biểu HĐND phường 2 thành phố Mỹ Tho bầu ông Phạm Minh Trúc giữ chức Chủ tịch UBND phường. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức tọa đàm Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. * UBND tỉnh Tiền Giang công bố huyện Tân Phú Đông đủ điều kiện xét công nhận huyện Nông thôn mới năm 2024. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Hậu Mỹ Bắc B huyện Cái Bè. * Huyện Tân Phú Đông phát triển mạnh chăn nuôi, ổn định cuộc sống người dân. * UBND tỉnh Tiền Giang họp đánh giá chất lượng, chuẩn bị các nội dung, nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm. * Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Phước xét duyệt đối tượng nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2025. * Giá USD chợ đen tăng vọt. * Honda SH 350i phiên bản mới năm 2025 ra mắt ở Việt Nam, thiết kế mới, màu mới, có cổng USB, giá 151 triệu đồng. * Sau mưa lớn kéo dài, Đà Nẳng ngập sâu nhiều nơi. * Đắk Lắk: Tai nạn hy hữu, 2 người trú mưa dưới gầm xe máy cày bị máy cày cán tử vong. * Quảng Nam: Chạy xe máy qua điểm ngập, người đàn ông bị nước cuốn trôi. * Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn khi lao ra cứu học sinh đang chới với giữa dòng lũ. * Quảng Ngãi: Lật ghe, 2 vợ chồng đánh cá ở đầm An Khê tử vong. * Bão Yinxing mạnh lên cấp 13 đang hướng vào Biển Đông. * Hàng ngoại giá rẻ tràn ngập sàn thương mại điện tử khiến hàng Việt mất dần thị trường nội địa. * Bà Rịa Vũng Tàu: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong. * Lai Châu: 20 trẻ Mầm non nhập viện nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột, công an vào cuộc. * Thừa Thiên Huế: Xuất hiện vết nứt trên núi, Quân đội di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. * Thành phố Hồ Chí Minh góp ý vị trí đặt trạm thu phí ở dự án mở rộng Quốc lộ 13 qua Bình Dương. * Đồng Nai: Giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi lái, hơn 300 phụ huynh bị phạt. * Singapore muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên chiến lược toàn diện. * Kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump được 178 phiếu đại cử tri, bà Harris 99 phiếu, đang so kè phiếu phổ thông. * Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử Mỹ. * Lính Triều Tiên và Ukraine đụng độ nhau. * Tổng thống Nga Putin cho phép Thống đốc vùng Rostov từ chức. * Bộ trưởng Quốc phòng Israel bị cách chức. * Lũ quét ở Tây Ban Nha, 90 người mất tích. * Interpol có Tổng thư ký mới từ Brazil. * Ấn Độ muốn dùng mưa nhân tạo để xử lý ô nhiễm không khí.