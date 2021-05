Những tựa sách dành cho thiếu nhi không thể bỏ lỡ trong mùa hè 2021

Chung tay cùng xã hội, chia sẻ cùng các bậc phụ huynh về một mùa hè an toàn và ý nghĩa cho trẻ em, chương trình “Đọc xuyên mùa hè 2021″ được phát động với thông điệp “Mỗi gia đình một tủ sách cho con”, khơi nguồn tri thức từ việc tích lũy sách hay cho con đọc mỗi ngày.

Gây dựng cho con trẻ niềm vui và nếp quen đọc sách là việc lâu dài. Khi trong nhà có một tủ sách được cha mẹ dành riêng, thậm chí đặt tên tủ sách theo tên mình, các em trân quý hơn những cuốn sách của mình, có ý thức hơn về việc đọc sách. Niềm tự hào về tủ sách của riêng mình trong các em cũng lớn dần lên theo năm tháng trở thành “kho báu” cá nhân. Có tủ sách cũng dễ dàng giúp các em hình thành kĩ năng bảo quản sắp xếp, dễ dàng kiểm tra đối chiếu, tìm kiếm thông tin, trên suốt chặng đường học tập.

Truyện dài “Cá voi Eren đến Hòn Mun”.

Lứa tuổi khác nhau, các em cần đọc những cuốn sách khác nhau về hàm lượng tri thức, về cách thức thể hiện, hình thức trình bày. Việc đọc đúng sách cũng như học đúng lớp, khi phù hợp các em sẽ dễ dàng tiếp nhận và yêu thích cuốn sách đó.

Trên giá sách văn học, bên cạnh những cuốn sách kinh điển có sự góp mặt của các tựa sách mới, như truyện dài “Cá voi Eren đến Hòn Mun” kể về chuyến phiêu lưu đến với vùng biển Nha Trang Việt Nam xinh đẹp của chú cá voi Eren. Nhà văn, nhà báo Lê Đức Dương sẽ dẫn dắt độc giả đến thăm vùng biển tuyệt đẹp với hệ sinh thái vô cùng đa dạng phong phú, với những con người hiền hòa, nghĩa tình, qua cuộc di cư đầy khắc nghiệt mà cũng nhiều thú vị của chú cá voi Eren.

Sáng tác mới của các tác giả trong nước còn có hai tựa sách đáng chú ý: “Chiếc gối biết nói” và “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm”.

Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta.

“Tủ sách Văn học trong nhà trường” đón thêm tác phẩm mới “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bạn đọc đã được làm quen với các vở kịch này qua trích đoạn trong chương trình Ngữ Văn của trường phổ thông, và giờ đây có thể được thưởng thức nguyên vẹn hai vở kịch quan trọng bậc nhất của người nghệ sĩ tài hoa trong nền kịch nói Việt Nam.

“Peter Pan – Đứa bé không bao giờ lớn” là cuốn sách mới trong bộ sách văn học thế giới. Đây là tác phẩm văn học thế giới kinh điển mà bất cứ ai cũng đã từng được nghe tên và cần đọc cần có trong tủ sách của mình.

Thế giới sách tranh lung linh – luôn cuốn hút đôi mắt từ cái nhìn đầu tiên phù hợp với các độc giả nhí trên hành trình tích lũy tri thức. Sách Tranh hè 2021 nổi bật có “Chiếc dép thất lạc – The lost sandal” của hai tác giả nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam, viết cho trẻ em Việt Nam. Chuyện kể về một cô bé tên Linh bị mất dép trên đường và đã đi tìm lại nó cùng với sự hỗ trợ của mọi người. Hãy biết yêu quý trân trọng những đồ vật xung quanh, chia sẻ cảm thông và giúp đỡ mọi người là nhắn nhủ của các tác giả đến bạn đọc.

Peter Pan – Đứa bé không bao giờ lớn.

“Hành trình Đông A” – một tác phẩm sách tranh nghệ thuật của Trần Tuyết Hàn, khám phá không gian văn hóa nghệ thuật xã hội nước Đại Việt thời Trần.

Viết bằng ngôn ngữ vui nhộn kết hợp với các minh họa comic dễ thương, cuốn sách “Lược sử đồ vật và những chuyện bền lề thú vị” mang đến những kiến thức sinh động về thế giới đồ vật xung quanh ta. Bạn sẽ không bao giờ nhìn các đồ vật hàng ngày như cũ nữa.

Bộ sách “Giải đố giải ngố cùng truyện ngụ ngôn toán học” của êkip tác giả nặng kí đến từ các lĩnh vực: toán học, nghệ thuật học, viết và vẽ chuyên cho thiếu nhi, đó là tiến sĩ toán học Lê Anh Vinh, nhà văn Lê Thắm, họa sĩ Mai Anh… Thông qua bộ sách này, các em có thể khám phá một khía cạnh mới của ngụ ngôn Việt Nam – đó là lĩnh vực tính đố, tính toán. Nghe câu chuyện hay, xem tranh đẹp lại củng cố thêm tư duy toán đố nữa… thật là một bộ sách thú vị.

Với trẻ mẫu giáo, bộ sách “Đối lập ngộ nghĩnh” cũng giúp các em làm quen với các khái niệm so sánh cao – thấp, ngắn – dài, to – nhỏ… Sách tranh thế giới góp mặt với tựa sách đáng chú ý: “Bo và Be đôi thỏ tinh nghịch”, bộ sách “Kết nối yêu thương”, “Mái ấm chốn rừng sâu”; “Ông vui tính – Cháu tinh nghịch”, “Khác biệt mới tuyệt làm sao”, “Chú khủng long Kio”…

Sách khoa học có những ứng cử viên nặng kí cho tủ sách mọi gia đình. Đó là “Những tù nhân của địa lí -Khám phá sự vận hành của thế giới qua những tấm bản đồ – phiên bản minh họa màu dành cho độc giả trẻ” của tác giả Tim Marshall và nhóm họa sĩ Grace Easton – Jessica Smith đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá và trải nghiệm lịch sử – chính trị có một không hai. Đây là tác phẩm truyền cảm hứng sâu sắc, cho các bạn tìm thấy nhiều hiểu biết về lịch sử phong phú của các quốc gia, dân tộc, và địa lí của thế giới! Từ những khám phá về sự vận hành của thế giới, qua những tấm bản đồ trong sách, hi vọng sẽ gợi ý cho bạn đọc những con đường tư duy mới, có chiều sâu, và thật giá trị.

Bộ sách khoa học cho lứa tuổi thiếu niên – “Mười vạn câu hỏi vì sao” (4 tập) chứa đựng hàng ngàn vấn đề thú vị xoay quanh lịch sử, tự nhiên, địa lí, văn hóa, đời sống… Với các Trạm kiến thức bổ ích, minh họa đặc sắc, lời giải đáp tin cậy, nội dung tương tác thú vị, đây là cẩm nang tri thức cần thiết cho bạn đọc tuổi thiếu niên trong hành trình vào đời giàu trải nghiệm.

Sức mạnh của sự cô đơn.

Với độc giả trẻ Wings Books – Mảng sách dành cho độc giả trẻ ra mắt nhiều tựa sách mới như “Sức mạnh của sự cô đơn” – cuốn sách kĩ năng nổi tiếng của tác giả Tokio Godo chia sẻ với người trẻ góc nhìn mới mẻ về “sự cô đơn”, giá trị của tự lập, chủ động trong đời sống cùng khả năng biến sự cô đơn thành sức mạnh trưởng thành.

“Nhà nhỏ – Càng ở càng rộng” – Cẩm nang dọn nhà thời hiện đại tập hợp hơn 300 mẹo dọn dẹp hiệu quả và hữu ích, đặc biệt với những căn hộ nhỏ tại các thành phố lớn, ứng dụng nghệ thuật sắp đặt để nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi tâm thế cá nhân.

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng “Những lời chúng tôi nói ở bệnh viện bên bờ biển” đặc sắc đến từ Kadokawa Shoten – Tác phẩm đã đoạt giải tác phẩm mới của website viết tiểu thuyết cho người trẻ tại Nhật.

“Chuyện tình của núi – Ngang dọc Hoàng Su Phì” – cuốn sách ghi chép lại những trải nghiệm của tác giả với thiên nhiên, con người, văn hóa, phong tục, nghề, và du lịch có trách nhiệm của Hoàng Su Phì (Hà Giang), nơi xứng đáng có được hiểu và biết sâu sắc hơn từ cả người ngoài lẫn người dân địa phương./.

Nguồn vov.vn