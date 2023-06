Những điểm mới trong Quy chế thi Tốt nghiệp THPT năm nay

- Tiền Giang có 36 mã số vùng trồng bị thu hồi. - 123 tác phẩm được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022. - Tiền Giang: 25 học viên hoàn thành Chương trình tiếng Anh hướng nghiệp. - Giảm hơn 24.500 tỷ đồng vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải. - Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô trong nước đến 20/11 năm nay. - Nhiệt độ Bắc Kinh vượt 40 độ C, đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận tình trạng này kể từ năm 2014. - Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6, xuất khẩu rau quả đã đạt tới 723 triệu USD. - Hà Tĩnh: Bắt giam bị can lừa chạy án, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng. - Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. - Cao tốc Cao Lãnh- An Hữu nối Đồng Tháp với Tiền Giang sẽ không thu phí hoàn vốn - Quốc hội bố trí 1.025 tỷ đồng để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn...