Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL gia tăng số ca bệnh tay chân miệng

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang… đang ghi nhận số ca mắc tay chân miệng (TCM) gia tăng, có nơi vượt ngưỡng báo dịch.

Ngày 25-6, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận 103 ca bệnh TCM đang nằm viện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 25 ca nhập viện, khoảng 40% trong số đó chuyển tới từ nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Đáng ngại hơn là số ca nặng tăng nhiều so với năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm đến nay có 9 ca độ 3, độ 4; trong đó có 5 ca phải chuyển lên tuyến trên ở TPHCM, 2 ca độ 4 tử vong. Trong khi đó, cả năm 2022 chỉ có 8 ca TCM độ 3, không có ca tử vong.

Tại Đồng Tháp, CDC tỉnh này ghi nhận 902 ca mắc TCM từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 ca tử vong.

Còn tại An Giang, khoảng 1 tháng nay, số ca mắc TCM tăng nhanh với 90 ca mới mỗi tuần, vượt ngưỡng dự báo dịch. Tính từ đầu năm, tỉnh An Giang đã ghi nhận 600 ca mắc TCM, trong đó có 1 bệnh nhi TCM chuyển từ Đồng Tháp qua An Giang đã tử vong.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, hiện nay, cũng như nhiều địa phương khác, An Giang chủ yếu thiếu thuốc hỗ trợ điều trị bệnh TCM nặng Immunoglobulin, dự kiến phải đến đầu tháng 7 mới có thuốc. Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế rà soát các nguồn lực, củng cố hoạt động điều trị và dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo kịp thời thu dung, điều trị người bệnh TCM.

Theo CDC tỉnh Kiên Giang, dù số ca TCM trong 6 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm 2022 (299 ca so với 304 ca), nhưng số ca nặng gia tăng, trong đó có 1 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc TCM cao gồm: Phú Quốc 80 ca, Rạch Giá 50 ca, Hà Tiên 44 ca…

Bộ Y tế cũng vừa phát đi thông tin cảnh báo nguy cơ mắc TCM ở người lớn vì hầu hết không có triệu chứng lâm sàng, do đó dễ lây lan sang trẻ em. Về tình trạng thiếu thuốc điều trị TCM, bộ này cho rằng nguyên nhân do khan hiếm nguồn nhập khẩu, tình hình này sẽ được cải thiện từ đầu tháng 7 tới.

