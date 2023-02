Nhiều đối tượng cướp giật tài sản bị bắt, người dân phấn khởi

(THTG) Với tinh thần khẩn trương, tích cực, Công an thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng điều tra, khám phá nhanh 02 vụ cướp, cướp giật tài sản, thu hồi tài sản, trao trả người bị hại, góp phần mang lại niềm vui, phấn khởi trong nhân dân.

Mới đây, chị Phạm Thị Hồng Huệ, tạm trú xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy được nhận lại chiếc điện thoại di động, trị giá gần 19 triệu đồng do Công an thị xã Cai Lậy trao trả. Đây thật sự là niềm vui lớn đối với chị Huệ và gia đình. Bởi sau khi bị cướp giật, chị nghĩ rằng tài sản đã mất và không tìm lại được. Chị Huệ cho biết, chị trình báo choc ho công an buổi sáng thì khoảng 3 – 4 giờ chiều là công an bắt được thủ phạm.

Trong niềm vui nhận lại tài sản, chị Huệ kể lại vụ cướp xảy ra vào đêm 02- 02. Đêm đó, chị điều khiển xe môtô lưu thông trên đường tỉnh 868. Khi đến đoạn thuộc ấp Cầu Dừa, xã Mỹ Phước Tây thì có điện thoại nên chị lấy ra nghe và bị 02 đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau, vượt lên, cướp giật, rồi tăng ga tẩu thoát. Sáng ngày 3-2, chị Huệ mới đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy nhanh chóng điều tra, đến 17 giờ 30 phút ngày 3-2, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp công an xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy bắt giữ Phan Thanh Phát, sinh năm 2006, ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè cùng tang vật là chiếc điện thoại Iphone 12 Promax.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Sương – Trọng Tín

Phát khai đã cùng Trần Văn Bin, sinh năm 2007, ngụ ấp 3, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy gây ra vụ cướp giật. Ngay sau đó, ngày 5-2, Trần Văn Bin đã ra đầu thú.

Qua điều tra mở rộng, Phát và Bin còn khai nhận, trước đó 1 ngày, chúng đã cướp giật túi xách của một phụ nữ tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy.

Gần đây nhất, Công an thị xã Cai Lậy đã tiến hành trao trả xe mô tô cho anh Ngô Hòa Văn, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Chiếc xe này cũng bị cướp vào ngày 02-02.

Hôm đó, anh Văn đi dự tiệc, khi về đến ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy khoảng 1 giờ, anh Văn bị 2 đối tượng tấn công, cướp xe.

Nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy nhanh chóng điều tra bắt giữ 2 đối tượng sau gần 10 giờ gây án. 2 đối tượng khai tên là Mai Văn Đông, sinh năm 1994 và Lê Minh Quân, sinh năm 1997, cùng cư trú xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Anh Văn cho biết: mặc dù đêm khuya, các anh công an rất nhiệt tình, đã chở anh lại hiện trường xem lại vụ án. Anh Văn trình báo cho công an lúc hơn 1 giờ mà tới 12 giờ tưa là các anh công an gọi điện cho anh thông tin đã bắt được thủ phạm.

Niềm tin, yêu của nhân dân chính là điểm tựa, sự cổ vũ, động viên rất lớn, tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ ngành Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Hồ Sương – Trọng Tín