Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Tiền Giang vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn- công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng triển khai công tác chữa cháy tại một cơ sở kinh doanh karaoke trước đây ở TP. Mỹ Tho.

Hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 153 cơ sở kinh doanh karaoke đang hoạt động; trong đó có 13 cơ sở kinh doanh karaoke và 1 quán bar thuộc diện kiểm tra thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm các lỗi, như: không bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị, phương tiện chữa cháy; giấy chứng nhận huấn luyện PCCC hết thời hạn và 01 trường hợp mở rộng cơ sở chưa thực hiện quy định thay đổi thiết kế về phòng cháy chữa cháy; các trường hợp vi phạm này đã bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Dịp này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke về kỹ năng PCCC, thoát hiểm; đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh karaoke cam kết chấp hành quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn- công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục kiểm tra và chấn chỉnh các vi phạm về an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Nhiều phòng của karaoke NICE tại thành phố Mỹ Tho bị lửa thiêu rụi sau vụ cháy cuối năm 2021.

Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Do đó vấn đề cháy nổ trên lĩnh vực này cần được quan tâm hơn, nhất là việc đầu tư xây dựng phòng karaoke phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Như, người có kinh nghiệm trong tỉnh vực xây dựng tại thành phố Mỹ Tho cho rằng: “Theo tôi trước hết tất cả các phòng karaoke nên thiết kế thật an toàn bằng cách không sử dụng vật liệu bằng mousse cháy mà phải sử dụng mousse chống cháy. Thứ hai là phải sử dụng amagang (vật liệu chống cháy), vừa ngăn âm thanh vừa ấm vừa an toàn. Thứ 3 tất cả các vật liệu như nệm, ghế, băng ghế làm bằng nệm mousse rất dễ cháy, phải cấm tuyệt đối. Phải kiểm tra điện thật an toàn, phải làm những công tắc tự động, chỉ cần chập điện là nhảy công tắc”./.

Nguồn vov.vn