Nhân dân đặt niềm tin mãnh liệt vào một Đồng Tháp mới phát triển

*** Từ ngày 1/7, Tỉnh ủy Đồng Tháp và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp sẽ làm việc tại trụ sở có địa chỉ: số 2, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại hành chính: 0273.3873103. Số điện thoại trực: 0913.967107. * Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại các đơn vị Công an phường vừa mới thành lập gồm: Mỹ Tho, Trung An, Thới Sơn và Đạo Thạnh. * Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp và công tác cán bộ. * Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Qui tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. * Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu đảm bảo thông tin thông suốt. * Hôm nay (1/7), 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. * Từ ngày 1/7 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường trực tiếp ký cấp sổ đỏ. * Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 diễn ra trên cả nước từ ngày 1/7 và kéo dài trong 30 ngày. * 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có 75.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. * Hà Nội: Khởi tố vụ án \"Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước\" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. * Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia nhằm vào người Việt Nam ở nước ngoài. * Quảng Ninh: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 17 tấn ngao, hàu trái phép. * Thanh Hóa: Ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ để khai thác hải sản. * Nghệ An: Cháy rừng trên núi Bàn Cờ, hàng trăm người tham gia dập lửa. * Hà Nội: Mưa lớn khiến nhiều điểm trên các tuyến đường bị ngập, gây ùn tắc cục bộ. * Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại Sơn La, Tuyên Quang và Quảng Ninh. * Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7 do giảm thuế giá trị gia tăng. * Tổng thống Donald Trump không gia hạn lệnh tạm hoãn thuế quan. * EU, Ukraine đạt thỏa thuận về hiện đại hóa Khu vực thương mại tự do. * Nổ nhà máy hóa chất ở Ấn Độ khiến 12 người thiệt mạng. * Nhật Bản: Hàng chục người nhập viện trong vụ học sinh xịt thuốc trừ sâu. * Đan Mạch lần đầu áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc với phụ nữ. * Hàng triệu người tị nạn Sudan đối mặt nguy cơ chết đói. * Hàng chục nghìn người phải sơ tán do cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ.