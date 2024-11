Nhà thuốc Cẩm Ân tặng 100 phần quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn

*** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang – Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổng kết cụm thi đua năm 2024. * Huyện Cái Bè sẵn sàng cho các hoạt động Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp. * Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp diễn ra trong hai ngày: 14 và 15/11/2024, với các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: * Hội chợ vui chơi giải trí, Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng. * Hội thi làm bánh dân gian, chưng nghi, mâm ngũ quả. * Hội thi kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập heo đất. * Phiên chợ quê, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. * Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và du lịch Tiền Giang. * Thả đèn hoa đăng, tái hiện nghi thức cúng đình, biểu diễn múa lân sư, sư, rồng, múa bóng rỗi và biễu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. * Huyện Chợ Gạo triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao. * Hội Phụ nữ xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình. * Huyện Tân Phước tặng 50 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn. * Sư Đoàn 8 Quân khu 9 tổ chức trinh sát thực địa diễn tập 1 bên 2 cấp tại huyện Chợ Gạo. * Cảnh sát Biển 3 bắt giữ 2 tàu khai thác vận chuyển cát trái phép cùng đối tượng tàng trữ ma túy. * Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. * Chủ quán cơm ở Vĩnh Long nhặt được vàng trả lại người đánh rơi. * Thanh tra hàng loạt các dự án đê điều, thủy lợi ở Thanh Hóa. * Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng/lượng. * Công an xác minh ô tô lao ngược chiều với tốc độ cao giữa trung tâm thành phố Biên Hòa. * Ô tô 7 chỗ lật trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. * Xe điện Trung Quốc ào ạt đổ bộ vào Việt Nam. * Công an bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và cô tiên Trúc Phương vì liên quan đến ma túy. * Quốc hội thông qua sáp nhập 6 huyện, 361 xã phường của 12 tỉnh thành. * Biển Đông sắp hứng thêm cơn bão mạnh cấp 15. * Hà Nội: Khởi tố 20 bị can trong vụ quái xế tông cô gái dừng chờ đèn đỏ tử vong. * Phát hiện cấu trúc san hô đơn lẻ khổng lồ ở Thái Bình Dương. * Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt đối tượng vận chuyển ma túy và súng quân dụng từ Lào về Việt Nam. * Cà Mau: Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị xử lý trách nhiệm 3 cán bộ xã. * Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo dở nhà xưởng vi phạm trên đất vàng 419 Lê Hồng Phong. * Vườn Quốc gia Phú Quốc chuyển đổi gần 58 hecta đất rừng để làm du lịch. * Gia Lai: Sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân vì đập thủy lợi Ia Ring bị sự cố. * Nhân viên CIA bị FBI bắt ở Campuchia vì bị nghi làm lộ kế hoạch bí mật của Israel. * Đảng Cộng hòa thắng ở Hạ Viện giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ. * Ukraine sắp nhận tên lửa của Đức. * Chiến sự ở vùng Kursk bùng lên dữ dội. * Ông Trump lên danh sách thanh lọc Lầu Năm Gốc. * Mỹ tố Triều Tiên tham chiến ở Nga, dọa sẽ phản ứng mạnh.