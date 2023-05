“Nhà bà Nữ”, Trấn Thành nhận giải phim Việt Nam, đạo diễn xuất sắc DANAFF I

Tối 13-5, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) 2023 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Lễ bế mạc có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo TP Đà Nẵng, các đạo diễn, diễn viên tên tuổi trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao giải thưởng quan trọng nhất trong đêm – Phim châu Á xuất sắc nhất cho đạo diễn Hà Lệ Diễm với phim Những đứa trẻ trong sương

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến em Má Thị Di là nhân vật chính của tôi, tất cả những người bạn của tôi trong cộng đồng người Mông. Hôm nay, tôi đã mặc chiếc váy do chính em Di may. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà sản xuất , những người đã theo tôi từ năm 2017 đến 2021 hoàn thành phim” – đạo diễn Hà Lệ Diễm xúc động chia sẻ

Giải thưởng quan trọng nhất trong đêm là Giải Phim châu Á xuất sắc nhất do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và NSND Như Quỳnh trao tặng. Bộ phim Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) của đạo diễn Hà Lệ Diễm xuất sắc được xướng tên.

Những đứa trẻ trong sương là bộ phim tài liệu của Việt Nam, kể về tuổi thơ bị đánh mất của một cô bé người dân tộc Mông. Bộ phim được chính đạo diễn Hà Lệ Diễm tự quay khi trải nghiệm sống tại một gia đình người Mông.

Giải Đặc biệt của ban giám khảo hạng mục Phim châu Á thuộc về phim World War III. Lên trao giải, bà Moon So Ri – Chủ tịch BGK hạng mục phim châu Á cho biết đây là quyết định khó khăn của BGK khi các bộ phim tham dự giải đều có chất lượng rất cao, so kè nhau từng tiêu chí.

“Phong hậu” Moon So Ri trao Giải đặc biệt hạng mục Phim châu Á cho World War III. Đạo diễn Houman Seyyedi thay mặt ekip nhận giải thưởng danh giá này

Giải Phim Việt Nam hay nhất – giải quan trọng nhất trong hạng mục phim Việt Nam – được công bố bởi NSND Lê Khanh và ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ở hạng mục này, Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành được xướng tên. Diễn viên Hari Won, Uyển Ân và Khả Như lên nhận giải thay đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành.

Xúc động chia sẻ khi nhận giải thưởng, ca sĩ, diễn viên Hari Won cho biết chồng mình là người sống không thể thiếu nghệ thuật. “Chồng em đang quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt tại đây. Ban đầu, chồng em nói không đi được nên em đi cùng để chăm lo, trả tiền cho đoàn. Vậy nên, giải thưởng lần này với em là điều rất bất ngờ”- Hari Won nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao giải thưởng Phim Việt Nam hay nhất cho Nhà bà Nữ. Vì Trấn Thành bận quay Rap Việt mùa 3 nên bà xã Hari Won thay mặt chồng xuất hiện tại DANAFF I

Diễn viên Hari Won, Uyển Ân và Khả Như xúc động chia sẻ tại DANAFF I

Hari Won cho biết Trấn Thành là người không thể sống thiếu nghệ thuật. Cú đúp giải thưởng lần này sẽ là động lực cho Trấn Thành trong chặng đường sắp đến. “Chúc anh được làm phim suốt đời…”, bà xã Trấn Thành nghẹn ngào chia sẻ

Liên hoan phim lần này, ekip phim Đêm tối rực rỡ đã thắng lớn khi ẵm 4 giải thưởng quan trọng trong hạng mục phim Việt Nam, gồm: Giải đặc biệt của ban giám khảo phim Việt Nam; Diễn viên nam chính xuất sắc (Huỳnh Kiến An); Diễn viên nữ chính xuất sắc (Nhã Uyên); Kịch bản xuất sắc (biên kịch Nhã Uyên và Aaron Toronto).

Ngoài ra, Giải thưởng Diễn viên nữ chính xuất sắc của hạng mục phim châu Á được trao cho Juliet Bảo Ngọc Doling – cô gái sinh ra tại Hà Nội, hiện sống tại Anh. Cô giành giải với vai diễn trong Tro tàn rực rỡ.