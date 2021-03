Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do công nhân KCN Tân Hương điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

(THTG) Trong thời gian qua, tình trạng công nhân Khu công nghiệp Tân Hương điều khiển xe máy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba Hoà Tịnh đến cổng Khu công nghiệp Tân Hương đã gây lo lắng cho người dân và làm mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Công nhân chạy ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Ảnh: Ngọc Yên

Theo người dân cho biết, trong khoảng thời gian cao điểm từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 30 phút hàng ngày, hàng trăm công nhân tham gia giao thông ngược chiều để đi làm trên đoạn đường này lại xảy ra. Điều đáng nói ở đây là công nhân chạy xe lấn hết cả phần đường dành cho người đi xe máy, do đó người đi xe máy đúng chiều để tránh va chạm giao thông đành phải đi vào phần đường dành cho xe ô tô, vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia lưu thông qua đoạn đường này là rất cao.

Nguyên nhân của tình trạng công nhân đi ngược chiều trên đoạn đường này là do muốn được di chuyển nhanh, vì đường ngược chiều thông thoáng và tránh bị di chuyển chậm do lưu lượng công nhân đi đúng chiều đông.

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không những gây phản cảm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, mọi người dân, nhất là các công nhân cần chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

Ngọc Yên