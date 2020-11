Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19

Ngày 16-11, Công ty công nghệ sinh học Moderna Inc, có trụ sở tại Mỹ, tuyên bố một loại vaccine phòng Covid-19 do công ty này phát triển và thử nghiệm có hiệu quả lên tới 94,5%. Liên minh châu Âu và Anh đang có cuộc đàm phán nhằm giành quyền tiếp cận vaccine của Moderna Inc.