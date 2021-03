Người phụ nữ đột nhập vào phòng bệnh nhân Covid-19 bán vé số âm tính với SARS-CoV-2

(THTG) Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết, kết quả phản hồi từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, người đã đột nhập vào phòng cách ly của bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 để bán vé số âm tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại điểm cách ly tập trung Tiểu đoàn Ấp Bắc. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, ngày 10/3/2021, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi) hành nghề bán vé số đã lẻn vào khu vực cách ly Bệnh viện dã chiến số 1 (xã Long Định, huyện Châu Thành) và đến phòng của 01 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly và điều trị tại đây, để bán vé số. Ngay sau khi bị phát hiện, bà Thủy được lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ, chờ xử lý. Qua trích xuất camera an ninh của lực lượng chức năng cho thấy, bà Thủy vào phòng của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV- và có mang khẩu trang vải trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân.

Trưa cùng ngày, bà Thủy được chuyển từ Bệnh viện dã chiến số 1 về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Tuy nhiên, bà Thủy đã có phản ứng chống đối, không đồng ý cách ly y tế, do đó Công an huyện Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến Trung tâm Y tế huyện, phối hợp với nhân viên y tế canh giữ. Đến 0 giờ 26 phút ngày 11-3, lợi dụng sự sơ hở của lực lượng canh giữ, bà Thủy bỏ trốn khỏi phòng cách ly, trở về khu nhà trọ ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, sau đó lấy xe đạp rời khỏi khu nhà trọ.

Đến sáng ngày 12-3, nhận được tin báo của người nhà bà Thuỷ, lực lượng chức năng đã tạm giữ và tiến hành cách ly y tế đối với bà Thuỷ tại Trung tâm Y tế TX. Gò Công; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chuyển Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra.

Kết quả phản hồi từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, bà Nguyễn Thị Thu Thủy có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe bà Thủy bình thường, không sốt, không ho và không khó thở. Tuy nhiên, bà Thuỷ vẫn đang được tiếp tục cách ly y tế và theo dõi sức khoẻ tại Trung tâm Y tế TX. Gò Công

Phúc Huy