Người dưới 18 tuổi không được chơi game quá 180 phút/ngày

*** Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DTC khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Ứng dụng công nghệ chế biến lúa gạo lớn nhất Đông Nam Á tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. * Chủ tịch UBND huyện Châu Thành gặp gỡ, đối thoại với các Tôn giáo tiêu biểu. * Xã Bình Phan huyện Chợ Gạo thực hiện công tác thủy lợi, nạo vét kênh Bình Thọ Đông bằng cơ giới. * Xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè ra quân trục vớt lục bình làm thông thoáng các dòng kênh thủy lợi. * Công an Tiền Giang triển khai Quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Tròn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, kinh tế, môi trường giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. * Sở Y tế Tiền Giang khen thưởng, biểu dương Điều dưỡng và Hộ lý Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho vì trả lại tài sản cho bệnh nhân bị đánh rơi. * UBND tỉnh Tiền Giang thông báo về việc công bố Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. * Căn cứ Quyết định số 18 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố: Huyện Gò Công Đông đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 để tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. * Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2024. * Các ý kiến đóng góp gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. * Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho. * Sau thời gian này, nếu không có ý kiến đóng góp, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định. * Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn Đại biểu Quốc Hội về tình trạng quảng cáo tràn lan, kém chất lượng trên mạng xã hội. * Áp thấp nhiệt đới trên biển Quảng Nam, Bình Định, miền Trung vào đợt mưa to. * Bão số 7 tan, áp thấp và bão số 8 đang đến. * Điều tra vụ người đàn ông bị còng tay, đá vào người giữa đường ở thành phố Hồ Chí Minh. * 2.200 đặc công cùng máy bay sẽ trình diễn tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. * Đắk Lắk: Hoãn thi hành cưỡng chế ở sân Golf vì lực lượng chức năng sợ đàn chó dữ của đại gia Giám đốc ngân hàng. * Đài Loan có kết quả điều tra về máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon. * Ông Trump chọn nhân vật “diều hâu” với Trung Quốc làm cố vấn An ninh quốc gia. * Thái Lan: 1 hành khách đòi mở cửa thoát hiểm sau khi máy bay cất cánh 1 giờ khiến 238 hành khách trên máy bay náo loạn. * WHO triệu tập họp khẩn cấp về tình hình bệnh đậu mùa khỉ. * Israel đưa ra đánh giá về các cơ sở hạt nhân của Iran. * Ông Trump sẽ đảo ngược hàng chục sắc lệnh hành pháp của ông Biden ngay tuần đầu tiên nắm quyền. * Triều Tiên phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Nga.