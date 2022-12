Người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

- Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận được 200 đơn vị máu trong ngày hội Hiến máu nhân đạo tại huyện Cái Bè. - Huyện Châu Thành giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Long Định. - Tiền Giang: Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 10.400 tỷ đồng. - Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách kỷ lục dịp Tết, có thể hơn 130.000 người. - Chính phủ ban hành nghị quyết không tăng học phí trong năm học 2022-2023. - Đường dây hối lộ, giả mạo tại 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp.bỏ qua lỗi của hơn 70.000 xe. - Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. - Năm 2022, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang đã vận động đạt gần 18 tỷ đồng. - Tiền Giang thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 10.400 tỷ đồng, đạt trên 122% so với dự toán pháp lệnh và tăng gần 27% so cùng kỳ năm trước. - 700 tỷ USD - cột mốc mới của xuất nhập khẩu Việt Nam...