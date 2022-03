Người đẹp Ba Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới 2021, đại diện Việt Nam vào top 13

Người đẹp Karolina Bielawska đăng quang. Ảnh: BTC Miss World

Khởi động từ giữa tháng 11-2021 tại Puerto Rico, Hoa hậu Thế giới 2021 quy tụ 97 thí sinh từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Các người đẹp trải qua các vòng thi: Tài năng, Siêu mẫu, Thử thách đối đầu, Thể thao, ghi hình “Dances of the World”… Tuy nhiên, ngay trước giờ diễn ra chung kết 16-12-2021, ban tổ chức thông báo hủy đêm thi vì phát hiện nhiều thí sinh, nhân viên mắc Covid-19. Đến 16-3-2022, đêm chung kết mới chính thức diễn ra với sự trở lại của top 40 thí sinh.

Mở màn đêm chung kết, top 40 tham gia đồng diễn tiết mục “Dances of the World”. Các người đẹp mặc những trang phục đặc biệt quảng bá văn hóa quốc gia mình, biển diễn trên nền nhạc đậm chất latinh.

Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà mặc trang phục Nhụy Kiều Tướng Quân – trang phục cô từng mặc để thi “Dance of the World” vòng thi trước đó.

Đặc biệt, Hoa hậu Mông Cổ Burte – Ujin Anu, người chiến thắng phần thi tài năng Hoa hậu Thế giới 2021, biển diễn tiết mục múa kết hợp uốn dẻo. Cô là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, bắt đầu lưu diễn từ khi 8 tuổi.

Hoa hậu Mông Cổ trình diễn màn thi tài năng. Ảnh: BTC Miss World

Sau màn đồng diễn, top 40 trở lại sân khấu trong trang phục dạ hội. Dàn nhạc Puerto Rico Symphony Orchestra biểu diễn tiết mục làm nền cho các người đẹp trình diễn catwalk. Đại diện các nước mặc trang phục dạ hội và trang phục tối màu, trình diễn thành 10 nhóm 4 người.

Sân khấu đêm chung kết

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trình diễn trang phục dạ hội

Các người đẹp trình diễn trang phục dạ hội

Thay vì chọn top 12 như mọi năm, năm nay, ban tổ chức công bố top 13 chung kết gồm: Việt Nam, Mexico, Bắc Ireland, Philippines, Ba Lan, Somalia, Mỹ, Colombia, Cộng hòa Czech, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Bờ biển Ngà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 13, nhờ thắng hạng mục “Truyền thông trực tuyến” dành cho người đẹp có tương tác tốt với fan trên mạng xã hội cùng các thành tích trước đó. “Nghe tên Việt Nam được gọi là điều tuyệt vời nhất. Tôi rất biết ơn khi được đại diện quê hương mình tại cuộc thi”, Đỗ Thị Hà chia sẻ trên sân khấu.

Đỗ Thị Hà là hoa hậu đầu tiên được gọi tên vào danh sách top 13

Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021

Top 6 Hoa hậu Thế giới 2021 được công bố bao gồm người đẹp đại diện các nước: Mỹ, Indonesia, Bắc Ireland, Bờ Biển Ngà, Mexico, Ba Lan. Cũng theo đó, đại diện Việt Nam dừng chân top 13 chung cuộc.

Hoa hậu Mỹ Shree Saini chiến thắng dự án nhân ái “Beauty with a purpose Winner”. Cô đã thực hiện chiến dịch nhân đạo tặng máy hỗ trợ nhịp tim cho các bệnh nhân. Shree Saini từng mắc bệnh tim từ nhỏ và là một trong những người trẻ nhất được đặt máy trợ nhịp. Cô đặt khẩu hiệu cho chiến dịch là “Nếu tim còn đập, tôi vẫn còn mục đích sống”.

Top 6 Hoa hậu Thế giới 2021

Hoa hậu Mỹ Shree Saini

Sau khi công bố top 6, Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới cùng các thí sinh, khán giả có mặt tại sân khấu cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Đương kim Hoa hậu thế giới 2019 Toni-Ann Singh hát ca khúc The Prayer, ca khúc từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới thể hiện như Celine Dion, Andrea Bocelli… và ca khúc Never Enough. Ban tổ chức cũng ghi lại hành trình 70 năm thành lập cuộc thi.

Các người đẹp trong top 40 cầm nến đứng trên sân khấu và cùng cầu nguyện về một thế giới hòa bình

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh hát trong đêm chung kết. Ảnh: BTC Miss World Trong phần thi ứng xử top 6, các thí sinh đã cho thấy sự thông minh, khéo léo của mình. Với câu hỏi “Đâu là phát minh quan trọng nhất mà con người chưa phát hiện ra?”, Hoa hậu Ba Lan trả lời: “Mỗi ngày, ta đều học được những điều mới mẻ. Chúng ta có những trải nghiệm riêng và có thể tìm hiểu thêm điều gì đó về chính mình. Nếu bạn muốn học điều gì mới mẻ thì hãy cố gắng trở nên đồng cảm và thương người hơn”. Nhận câu hỏi “Quyền con người nào là quan trọng nhất?”, Hoa hậu Mỹ cho rằng quyền được tôn trọng là điều cô thấy quan trọng nhất trong quyền con người. Khi chúng ta lắng nghe người khác bằng sự tôn trọng, sẽ hiểu họ và giúp đi tới những giải pháp chung. “Việc coi mọi người một cách bình đẳng rất quan trọng, dù họ sống ở nơi có điều kiện không tốt, thiếu các quyền cơ bản như nơi ở, thức ăn, nước hay chăm sóc sức khỏe. Chúng ta cần trao cho họ sự tôn trọng, lắng nghe và cho họ giải pháp. Đó cũng là nhiệm vụ của Hoa hậu Thế giới. Người thắng cuộc cần giúp đỡ các cộng đồng trên thế giới bằng cách trao cho họ các nguồn tiếp tế nhân đạo. Và đó sẽ là niềm vinh dự lớn với tôi nếu được là đại sứ của tổ chức”, người đẹp Mỹ Shree Saini nói. Trước câu hỏi rằng “Nhân loại học được gì sau khi trả qua đại dịch?”, người đẹp Bờ biển Ngà chia sẻ: “Cuộc sống là luôn tìm ra những giải pháp. Chúng ta luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn trong cuộc sống. Tất cả đều trải qua nhiều biến cố khó khăn của dịch bệnh vừa qua. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống không phải là về khi bạn ngã mà là cách bạn đứng dậy”. Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Ba Lan Karolina Bielawska. Người đẹp Mỹ Shree Saini là Á hậu 1, Người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yace là Á hậu 2.

Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh trao vương miện cho Tân Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska

Tân Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska và Á hậu 1 (người đẹp Mỹ – bên trái), Á hậu 2 (người đẹp Bờ Biển Ngà – bên phải) Karolina Bielawska sinh năm 1999, tốt nghiệp ngành Quản lý Đại học Kỹ thuật Lodz, hiện theo học thạc sĩ. Cô cao 1,79m, có nhiều năm kinh nghiệm làm người mẫu thời trang. Cô sở hữu đôi mắt to tròn, tóc vàng cùng hình thể đẹp, khả năng hùng biện tốt, phong thái tự tin. Karolina Bielawska có khả năng nói tốt trước đám đông, cô từng ghi dấu ấn ở các hoạt động thiện nguyện. Tại Ba Lan, cô từng mở một trung tâm tiêm vaccine phòng Covid-19 tạm thời cho người vô gia cư. Trong đêm chung kết, Karolina Bielawska trả lời tự tin ở vòng thi ứng xử, bất ngờ giành chiến thắng dù trước đó Tân Hoa hậu Thế giới 2021 không phải là cái tên hàng đầu được dự đoán đoạt vương miện. Hoa hậu Karolina Bielawska. Ảnh: BTC Cận cảnh vẻ đẹp của Tân Hoa hậu Thế giới Đại diện Việt Nam lọt top 13 Hoa hậu Thế giới 2021 là Hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 81-60-92cm. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Trong hành trình tại Hoa hậu Thế giới 2021 vừa qua, Đỗ Thị Hà ghi dấu ấn ở các phần thi phụ: đại diện châu Á duy nhất lọt top 13 Top Model Miss World 2021, top 16 vòng Thử thách đối đầu, top 27 phần thi Tài năng. Trước đêm chung kết xếp hạng, trong tối 14-3, Đỗ Thị Hà hoàn thành vòng phỏng vấn kín trước ban giám khảo cuộc thi. Cô nhận được câu hỏi để giới thiệu về bản thân cũng như có dịp chia sẻ những kỷ niệm thuở bé khi phụ giúp gia đình đi cấy ở quê nhà Thanh Hóa. Những chia sẻ về gia đình và tuổi thơ được người đẹp thể hiện bằng tiếng Anh. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc trang phục dân tộc tại Hoa hậu Thế giới 2021