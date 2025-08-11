Người dân sơ tán tại Campuchia bắt đầu trở về nhà sau thỏa thuận ngừng bắn

Trong tuần qua, hàng nghìn người dân tại tỉnh Preah Vihear và các tỉnh biên giới lân cận của Campuchia đã trở về nhà từ các khu sơ tán, sau khi Campuchia và Thái Lan tiếp tục đạt được những thỏa thuận quan trọng về việc tăng cường lệnh ngừng bắn sau xung đột biên giới.

Tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan được duy trì ổn định những ngày vừa qua, sau khi hai nước đạt được thỏa thuận gồm 13 điểm nhằm triển khai và cụ thể hóa thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ trước đó đã giúp hàng nghìn người dân Campuchia đi sơ tán yên tâm trở về nhà.

Người dân Campuchia trên đường về nhà. Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng chưa có thống kế đầy đủ về số người trở về nhà từ các khu sơ tán. Nhưng theo chính quyền địa phương, trong dịp cuối tuần qua, khoảng trên một phần ba người dân ở tỉnh Preah Vihear đi sơ tán đã trở về nhà. Trước đó, tổng cộng có khoảng gần 125.000 người dân tại 5 tỉnh của Campuchia giáp biên giới với Thái Lan đã phải đi sơ tán do giao tranh dữ dội giữa hai nước. Trong số này, tỉnh Preah Vihear có số người đi sơ tán cao nhất, với trên 42.000 người, tiếp theo là tỉnh Siem Reap, tỉnh Oddar Meanchey, tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Pursat.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có hướng dẫn với người dân về việc thông báo ngay lập tức trong trường hợp phát hiện các loại bom và vật liệu chưa nổ còn sót lại xung quanh những khu vực dân cư gần biên giới.