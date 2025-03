Người đàn ông bị tai nạn giao thông chết não hiến tạng cứu 5 người

*** Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng đi kiểm tra tình hình hoạt động của các Sở mới sau khi sáp nhập trong ngày đầu tiên làm việc. * Phụ nữ huyện Cái Bè hưởng ứng Tuần lễ áo dài. * Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang và Hội cựu Công an nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025-2029. * Huyện Tân Phước chọn thị trấn Mỹ Phước làm điểm hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. * Công an tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và sát hạch, cấp cấp giấy phép lái xe từ ngày 01/3/2025. * Đối với “Hồ sơ, thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng”, Công dân thực hiện thủ tục qua hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi tiếp công dân hoặc qua dịch vụ công trực tuyến. * Địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, (số 152C, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, thành phô Mỹ Tho, Tiên Giang) bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký các loại xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô (sau đây viết gọn là xe ô tô) và xe máy chuyên dùng của tố chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; xe ô tô, xe mô tô đăng ký gắn biển số trúng đấu giá; xe có nguồn gốc tịch thu, xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên; xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài. * Công an cấp xã đã được phân cấp đăng ký xe. * Về hình thức trực tuyến: Công dân thực qua Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. * Đối với “Hồ sơ, thủ tục sát hạch, cấp giấy phép lái xe”, Công dân thực hiện thủ tục qua hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi tiếp công dân hoặc qua dịch vụ công trực tuyến. * Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Địa điểm tiếp nhận hô sơ: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phô Mỹ Tho, Tiên Giang) hoặc hình thức trực tuyến qua Dịch vụ công trực tuyến trên Công dịch vụ công Quốc gia. * Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế lái xe container trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Vẽ có nồng độ cồn cao gấp đôi mức kịch khung, đối diện với mức phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. * Đồng Nai: Sau va chạm nhẹ trong giao thông, nam thanh niêm đấm đá liên tục vào người đàn ông, công an vào cuộc. * Thanh Hóa: Khởi tố nữ bị can trong đường dây lừa đảo. * Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. * Vatican thông tin: Giáo hoàng Francis bị suy hô hấp, phải thở máy trở lại. * Nga giội tên lửa đạn đạo mang đạn chùm, hàng trăm binh sĩ Ukraine thương vong. * Châu Âu đề xuất các giải pháp ngừng bắn ở Ukraine. * Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đến Nga gặp ông Putin.