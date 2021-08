Nghệ sĩ Việt hợp tác nghệ sĩ quốc tế: Có nâng tầm nhạc Việt

Kết hợp

Một ngày đẹp trời, rapper Tyga nhắn tin qua Instagram cho rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) “rủ rê” cùng làm một bản nhạc chung: “Hey! Let’s do a song!”. Không lâu sau, nữ rapper Việt 18 tuổi cùng Tyga tung sản phẩm Hai phút hơn remake (làm lại) vào cuối tháng 7, đánh dấu sản phẩm quốc tế đầu tiên của Pháo. Rapper Tyga sở hữu bản hit tỷ lượt nghe Taste, từng được đề cử giải Grammy 2011 và đến hiện tại, anh phát hành 5 album phòng thu, là một trong những rapper mà nhiều nghệ sĩ muốn hợp tác. Với sự giúp sức của Warner Music Việt Nam và Hãng thu âm Spinnin’ Records, Columbia Records, bản audio ca khúc được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến.

Trước đó, đầu tháng 7, ca sĩ dòng nhạc indie Thái Vũ (26 tuổi) tung sản phẩm mới Happy for you kết hợp với ca sĩ tỷ lượt nghe Lukas Forchhammer (33 tuổi, người Đan Mạch), thành viên nhóm nhạc Lukas Graham. Lukas nổi danh với 7 years vào năm 2016, đạt 1,1 tỷ lượt xem trên YouTube và được đề cử Thu âm của năm tại Grammy 2017. Sau lời hẹn hợp tác, Vũ và Lukas cùng làm việc trong 4 tháng. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hai nghệ sĩ thể hiện màn song ca bằng cách thu âm, ghi hình từ xa. Trong Happy for you, Vũ viết một phần lời bằng tiếng Việt với góc nhìn đầy sự thấu cảm với tác giả bản gốc. Khi ca khúc được tung ra, không ít khán giả nước ngoài bày tỏ thích thú. Chính Lukas cũng viết trên Instagram: “Tôi rất hào hứng khi có Vũ tham gia trong ca khúc này. Hy vọng một ngày, chúng tôi có thể cùng nhau biểu diễn trực tiếp với sự cổ vũ của các bạn…”.

Thị trường nhạc Việt gần đây cũng chào đón nhiều ca khúc kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và Hàn Quốc như Đôi ta (ca sĩ Jang Mi và rapper Jung Min Hyuk); Downtown Baby (ca sĩ LyLy, rapper R.Tee của Việt Nam kết hợp với rapper Bloo). Đặc biệt nhất trong các pha kết hợp này phải nói đến Sơn Tùng M-TP khi anh mời huyền thoại làng nhạc rap, hip-hop thế giới Snoop Dogg hợp tác trong MV Hãy trao cho anh.

Chất lượng, sự chuyên nghiệp là trên hết

Nói về những sự hợp tác này, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết: “Họ không hề tự nhiên nổi hứng muốn hợp tác, nhất định phải đạt tiêu chuẩn nào đó, hấp dẫn, phù hợp đối với họ. Điều này tốt cho nhạc Việt, sẽ có nhiều người tò mò tìm hiểu nhạc Việt hơn. Những màn hợp tác này càng ngày càng sòng phẳng, luôn là phương án “cùng có lợi”: Nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội học hỏi khi hợp tác cùng các ê kíp chuyên nghiệp, còn nghệ sĩ quốc tế được tiếp cận người hâm mộ tại Việt Nam – một thị trường âm nhạc khá tiềm năng”.

Sức nóng cho sản phẩm ở thị trường trong nước chắc hẳn có, nhưng để bước ra thị trường thế giới từ những cái bắt tay này, chưa hẳn dễ thành công. Nếu như sự kết hợp của Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg tạo MV Hãy trao cho anh gần 240 triệu lượt xem trên YouTube; Vũ và Lukas được đánh giá cao, khán giả quốc tế chú ý; thì MV Đôi ta của Jang Mi và Jung Min Hyuk từ cuối tháng 6 đến nay chỉ nhỉnh hơn 1.600 lượt xem; MV Downtown Baby chỉ hơn 674.000 lượt xem; Hai phút hơn remake của Tyga và Pháo chỉ hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là những con số khá khiêm tốn. Chưa kể, một số MV nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, rằng âm nhạc lẫn hình ảnh chưa ấn tượng như kỳ vọng.

Ở nhiều MV kết hợp trước đây cũng thế. Đẹp nhất là em (Soobin Hoàng Sơn kết hợp với Jiyeon – nhóm nhạc T-ara Hàn Quốc), Định mệnh anh yêu em (Đăng Khôi kết hợp diễn viên Hàn Quốc Kim Jin-sil)… cũng chưa tạo được hiệu ứng như mong muốn.

Việc hợp tác giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế là xu hướng tất yếu. Để những sự hợp tác này không dừng lại ở bề nổi tạo hiệu ứng truyền thông mà còn tạo được “cú hích” mạnh hơn, nâng tầm nhạc Việt, thì cần nhiều hơn các yếu tố nữa. Sức mạnh nội tại, chất lượng ca khúc, chất giọng – phong cách biểu diễn và cả sự chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế… Đó là một hành trình dài. Ngoài ra, sự hậu thuẫn, “mai mối” của các công ty quản lý, đơn vị hoạt động âm nhạc quy mô đa quốc gia cũng là điều hết sức quan trọng.

“Để kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, các nghệ sĩ Việt trẻ cần có những sản phẩm chất lượng, chỉn chu và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Chưa kể, để nghệ sĩ quốc tế nhận lời hợp tác thì phải có tiền chứ không ai làm miễn phí. Nhiều nghệ sĩ nước ngoài rất cởi mở trong việc kết hợp, nhưng trước đây giá tiền quá cao nên không mấy nghệ sĩ trong nước dám mời. Nhưng bây giờ thì khác, ca sĩ có nhiều cách để kiếm tiền (chạy show, quảng cáo…), bỏ tiền tỷ làm MV được thì họ cũng đủ điều kiện mời nghệ sĩ quốc tế tham gia cùng”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ thêm.

Nguồn SGGP