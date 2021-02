Ngành nông nghiệp Tiền Giang triển khai kế hoạch sản xuất ở các huyện phía Đông

(THTG) Ngày 19-02, tại Thị xã Gò Công, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021 tại các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Thu hoạch lúa Đông Xuân tại huyện Gò Công Tây. Ảnh: Quốc Nam

Vụ Đông Xuân vừa qua, các huyện phía Đông của tỉnh xuống giống được gần 22.000 hecta lúa, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ hecta, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Toàn vùng xuống giống 11.500 hecta rau màu các loại và chăm sóc, khai thác 13.600 hecta cây ăn trái, tăng thêm gần 550 hecta so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, công tác phòng chống hạn,mặn được chủ động triển khai từ rất sớm, nên 100% diện tích cây trồng an toàn với hạn, mặn.

Năm 2021, theo nhận định của các ngành chuyên môn, tình hình hạn, mặn xâm nhập sẽ không gay gắt như mùa khô 2020. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ thiếu hụt hơn so với trung bình nhiều năm và mực nước thấp, nên các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang sẽ cắt vụ Thu Đông, chỉ tập trung sản xuất vụ Hè Thu với khoảng 22.400 hecta lúa, trồng thêm khoảng 16.500 hecta rau màu và duy trì chăm sóc 13.000 hecta cây ăn trái.

Ngành nông nghiệp đề nghị nông dân chuyển đổi sang rau màu và các loại cây trồng khác tại các huyện phía Đông của tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Để sản xuất thắng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang yêu cầu các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân rửa mặn, phục hồi dinh dưỡng trong đất sau vụ mùa. Thời vụ gieo sạ lúa Hè Thu từ 15/6 đến 25/6/2021, với các giống lúa có khả năng chịu hạn, mặn như: VD 20, ST 24, OM 7347, Nàng Hoa 9. Các công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật cần tăng cường theo hướng dự báo chính xác, hướng dẫn phòng trừ, chuyển giao quy trình canh tác lúa công nghệ cao,… đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác thủy lợi và phòng chống hạn, mặn.

Riêng lãnh đạo các địa phương, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức nông dân về chấp hành lịch thời vụ, bảo vệ nguồn nước, tích cực áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và tham gia các mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, nhằm giảm chi phí đầu tư và tăng thêm lợi nhuận.

Kim Nữ