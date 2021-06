Ngành Giáo dục Đào tạo Tiền Giang bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 2 cho giáo viên

(THTG) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 07-6 đến ngày 14-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022 cho cán bộ, giáo viên giảng dạy lớp 2 tại 191 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Bộ sách giáo khoa lớp 2 ở Tiền Giang gồm 9 môn học, thuộc bộ sách Chân trời Sáng tạo. Ảnh: Bùi Phong

Bộ sách giáo khoa lớp 2 ở Tiền Giang gồm 9 môn học, thuộc bộ sách Chân trời Sáng tạo gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, môn Tiếng Anh tự chọn (Bộ sách Family and Friends) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm chủ biên và bộ sách I-Learn Smart Strart (môn Tiếng Anh tự chọn) do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên.

Tại các buổi tập huấn, giáo viên giảng dạy lớp 2 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hướng dẫn cách thức sử dụng các sách giáo khoa, việc khai thác kênh hình, kênh chữ, tổ chức các hoạt động, cách phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh… qua đó, giúp giáo viên truyền đạt tốt các kiến thức, cũng như nội dung bài giảng trong năm học mới.

Thu Thủy