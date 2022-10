Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt SCB

- Diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Cái Bè tăng rất nhanh, từ 1.400 ha của năm 2019 đến nay đã hơn 6.000 ha. - Hội LHPN Mỹ Tho trao tặng cho gia đình 04 em học sinh có người thân mất do dịch Covid-19 với mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng. - Chợ Gạo thả 2.000 con bọ đuôi kìm tại vườn dừa ấp An Lạc Thương xã Xuân Đông góp phần phòng trừ sâu đầu đen đang gây hại. - Nếu có sự tranh chấp, mâu thuẫn không thỏa đáng giữa người dân trồng sầu riêng với doanh nghiệp sẽ thu hồi mã vùng trồng. - Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã âm tính, dự kiến xuất viện vào ngày 14-10. - Ra mắt kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ. - Dự báo mưa do áp thấp nhiệt đới tới 600mm, Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó lũ lụt. - Tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Trung Huyên có hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé khiến bé Đ.N.A. (3 tuổi) tử vong. - Phú Quốc đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở 126 khách từ Bangkok…