NASA tung tàu vũ trụ săn sự sống đến “hành tinh băng” y hệt Trái Đất

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 08-3, tỉnh ghi nhận 05 ca F0 mới qua test PCR và 1032 ca qua test nhanh, không có ca tử vong trong ngày. - Liên đoàn lao động huyện Tân Phước thành lập mô hình “Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ” tại xã Phú Mỹ nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức về mọi mặt, hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. - Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang trao tặng 100 phần quà “Túi an sinh Công đoàn” cho các đoàn viên trong khối có hoàn cảnh khó khăn - Giá bán thanh long đang chỉ ở mức từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất khoảng 3.000 đồng/kg khiến cho nông dân bị lỗ vốn nặng - Hàng chục ma men bị xử lý trong tuần đầu chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” - Lúc 11h30 hôm nay (8/3), giá vàng miếng SJC giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng, sau khi đã leo lên mốc kỷ lục 74,4 triệu đồng/lượng trước đó. - 287 công dân Việt Nam ở Ukraine đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn - phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - và đại tá Nguyễn Văn Hiệu - trưởng phòng trang bị, vật tư - thuộc Học viện Quân y để điều tra sai phạm liên quan đến kit test Covid...