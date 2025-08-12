Nắng nóng kỷ lục gây cháy tại nhiều khu vực châu Âu

Một đợt nắng nóng đã quét qua nhiều khu vực châu Âu, gây ra hàng trăm vụ cháy tại nhiều quốc gia. Các nhà khoa học cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ gần gấp đôi tốc độ toàn cầu. Năm 2025 được dự đoán sẽ là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Các vùng Trung và Đông Âu phải đối mặt với một đợt nắng nóng khi luồng không khí nóng từ Tây Nam Âu tràn về phía Tây Bắc. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp (Météo France) ghi nhận kỷ lục nhiệt độ mới tại 4 trạm thời tiết ở miền Nam nước Pháp. Tại thành phố Bordeaux, phía Tây Nam nước Pháp, nhiệt độ đạt 41,6 độ C, cao hơn so với kỷ lục trước đó là 41,2 độ C vào năm 2019. Thành phố Talavera de la Reina của Tây Ban Nha đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 42,7 độ C, cao hơn khoảng 18 độ C so với mức nhiệt độ trung bình của tháng 8.

Một du khách giải nhiệt tại đài phun nước Trocadero bên cạnh tháp Eiffel khi đợt nắng nóng đầu hè tràn qua Paris, Pháp, ngày 1/7/2025. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ cao đang gây ra hàng trăm đám cháy trên khắp châu Âu. Bulgaria đang phải vật lộn với gần 200 đám cháy. Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động máy bay, trực thăng, xe cộ và khoảng 700 lính cứu hoả để kiểm soát các đám cháy tại thành phố Omer Toraman. Sân bay của thành phố, Eo biển Dardanelles và một số đoạn đường cao tốc đã bị đóng cửa trong vài giờ. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ cực cao và gió mạnh đã gây ra “vòng xoáy lửa”. Khoảng 800 người tại 6 ngôi làng ở phía bắc vùng Castile và Leon đã được yêu cầu rời bỏ nhà cửa. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu, tính đến nay, khoảng 52.000 ha, tương đương 0,6% tổng diện tích của Bồ Đào Nha, đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, hôm qua, lính cứu hỏa Croatia nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng gần các làng ven biển khi các đám cháy tiếp tục lan rộng.

Trưởng phòng Cứu hỏa tại hạt Splitsko- Dalmatinska, ông Ivan Kovaevic, cho biết: “Cho đến nay, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 300 ha rừng thông rậm rạp, và đã lan qua ba khu vực. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ không leo thang trước tối nay và chúng tôi sẽ có thể kiểm soát được đám cháy. Chúng tôi sẽ cố gẳng cầm cự qua đêm và ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục hành động”.

Lý giải về tình trạng hoả hoạn trên khắp châu Âu hiện nay, các nhà khoa học cho rằng, mùa hè nóng hơn, khô hơn ở khu vực Địa Trung Hải khiến khu vực này có nguy cơ cháy rừng cao. Khi lửa bắt đầu cháy, thảm thực vật khô và gió mạnh có thể khiến đám cháy lan nhanh và ngoài tầm kiểm soát, đôi khi gây ra các cơn lốc lửa.

“Châu Âu có nhiều khu vực đất đai không được chăm sóc. Khi con người không quản lý tốt các hoạt động trồng trọt, chăn thả gia súc. Điều này khiến cho cây cỏ bị phát triển quá mức, trở thành mồi lửa, đặc biệt là trong điều kiện khô hanh”, ông Lindon Pronto, chuyên gia quản lý cháy rừng tại Viện Lâm nghiệp Châu Âu ở Bohn, Đức, cho biết.

Theo báo cáo của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ đất liền của châu Âu đã tăng khoảng 2,3°C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, gần gấp đôi tốc độ toàn cầu, làm gia tăng các đợt nắng nóng. Dữ liệu của EU cũng cho thấy diện tích bị cháy trên khắp lục địa đã vượt xa mức trung bình dài hạn trong mùa hè này.

